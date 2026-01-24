Casas Heddy: el turismo de la salud

Los promotores escandinavos han sido los más madrugadores. A finales de los sesenta y setenta del siglo pasado, se comienzan a interesar por desarrollar proyectos turísticos: en Arrieta, realizan proyecto para realizar en el pueblo un complejo de bungalow, que se quedó a medias. En Famara, el noruego Per Ornulf -Oien desarrolló la primera urbanización de bungalow de Lanzarote, Island Homes, más conocida por Los Noruegos. En Puerto del Carmen, el señor Myre, realiza los apartamentos El Dorado. Los apartamentos Panorama se hacen con capital noruego con construcción industrializada en 1973. En Playa Blanca, primero el inversor danés Neil Prahm, luego un director de compañía noruego, Trygue Brudevol y el ejecutivo de Trom Jorstad desarrollan el ambicioso proyecto del Plan Parcial Montaña Roja.

En La Santa la obra fue promovida por Protucasa, empresa pública canaria, y en 1983 venden a una compañía danesa La Santa Sport. Este complejo se dedica con éxito al turismo deportivo. Kenneth Gasgue, vecino de Los Mojones, promoverá la creación del Ironman Lanzarote, que será la prueba deportiva más importante y que nos ha colocado en el mundo.

Al término de la Segunda Guerra Mundial la señora Heddy Astrund comenzó a organizar viajes en guagua al sur de Europa para soldados afectados por la guerra y con dificultades de movilidad huyendo del frío invierno de los países nórdicos. Europa no tenía instalaciones adaptadas para turismo de inclusión. El promotor Neil Prham apareció por Noruega dando a conocer las cualidades de Lanzarote: primero cercanía a cinco horas y media en avión, playas paradisiacas, volcanes, paisaje agrario único y le habló de su proyecto en Los Mojones para convencer y crear Casas Heddy en Lanzarote.

Los Mojones era una buena zona de la costa de Tías dedicada al cultivo de los tomateros hasta que se le comenzó a dar uso turístico. Neil Prham se trajo a su paisano Per Bjon Cristensen, experto en urbanismo y también diseñador industrial.

Diseñó las “casitas adaptadas” para una buena movilidad interna y externa. Salas de recuperación y una piscina central con rampa y arena de playa. A pesar de la crisis mundial del petróleo del año 1972, Casas Heddy abre sus puertas en octubre de 1975 y tenía una capacidad máxima de 60 plazas.

Trabajadores de Casas Heddy. / La Provincia

Para la ubicación de la urbanización se diseñaron parcelas en su estado natural, parcelas irregulares siguiendo el uso agrario que tenían, piedras y paredones del lugar con caminos agrícolas y veredas de tierra.

La dirección escogió y formó a trabajadores del municipio de Tías; los sanitarios y fisioterapeutas procedían de Noruega, les acompañaban en el viaje Oslo-Lanzarote. Fueron tan fuertes los lazos laborales que incluso se crean nuevas parejas intercontinentales. En el aeropuerto, cuando llegaban estos viajes quincenales, era todo un espectáculo. Los trabajadores de Casa Heddy llevaban una vestimenta original, a los especiales clientes se les bajaba uno a uno ayudados de una pequeña silla, con mucha habilidad y fuerza de estos empleados. Sus maletas y sillas iban directamente al camión adaptado situado a pie de la escalerilla y los pasajeros en la guagua adaptada situada en la pista.

Inclusión en Casas Heddy

Casas Heddy, desde el año 1975, veló mucho por el cumplimiento de la inclusión en sus instalaciones y, además, disponía de vehículos adaptados para la movilidad en sus traslados. La administración de Casas Heddy se encontró con muchas dificultades para la legalización y uso de estos vehículos.

En la estancia quincenal de estos “turistas especiales” realizaban salidas a los Centros Turísticos existentes en aquellos momentos, uno por día, salidas a las playas, a fincas agrícolas y ocio nocturno. En el establecimiento disponían de un apretado calendario de actividades, encuentros con grupos folclóricos, barbacoas y otros entretenimientos.

Noticias relacionadas

Del acto inaugural de Casas Heddy en octubre de 1975, según el periódico El Eco de Canarias, Aureliano Montero, su corresponsal, señala que asistió la propia fundadora, la señora Heddy Astrund, el cónsul de Noruega, el administrador local Domingo Lorenzo García y ninguna autoridad local.