Arrecife refuerza en Fitur su papel como puerto base de cruceros y se promociona como destino para rodajes y eventos deportivos

El Ayuntamiento de Arrecife ha realizado un balance positivo de su participación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que ha finalizado este domingo en Madrid. La capital de Lanzarote ha centrado su estrategia en tres ejes principales: la mejora de la conectividad marítima como puerto base de cruceros, la promoción de la ciudad como escenario para rodajes audiovisuales y el refuerzo de su posicionamiento como sede de grandes eventos deportivos.

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, acompañado por la concejala de Deportes, Comercio y Turismo, Eli Merino, ha mantenido diversos encuentros profesionales en el marco de una de las ferias turísticas más relevantes de Europa, con el objetivo de fortalecer la proyección exterior de la ciudad y su impacto económico.

Arrecife impulsa su papel como plató para rodajes audiovisuales

Uno de los aspectos destacados de la presencia de Arrecife en Fitur ha sido la promoción de la capital como plató al aire libre para el rodaje de películas, series de televisión y campañas publicitarias de gran formato. Desde el Ayuntamiento se subraya que Canarias, y Lanzarote en particular, atraviesan un momento de crecimiento del sector audiovisual, favorecido por un marco fiscal específico que atrae producciones nacionales e internacionales.

Durante las jornadas de la feria, el alcalde y la concejala mantuvieron reuniones con agentes del sector audiovisual para dar a conocer las localizaciones urbanas y naturales de Arrecife, así como los servicios disponibles para las productoras. Este impulso se apoya en la experiencia reciente de rodajes realizados en la isla, que han contribuido a proyectar la imagen de Lanzarote en mercados internacionales.

En este contexto, se recordó el impacto mediático del estreno de la tercera temporada de la serie La Reina del Flow (Netflix), que incluyó escenas grabadas en Arrecife y otros puntos de la isla, como Puerto Calero y Jameos del Agua. La producción ha alcanzado una notable repercusión en plataformas de streaming durante el mes de enero, situándose entre los contenidos más vistos en lengua no inglesa.

Un actor de 'La Reina de Flow', en el stand de Lanzarote

Durante la promoción de Arrecife como destino de rodajes, las autoridades municipales estuvieron acompañadas en el stand de Lanzarote por Marcos Carreño, conocido artísticamente como Kiño, actor y músico colombiano que interpreta a uno de los personajes de La Reina del Flow.

El artista participó en encuentros con agencias y publicaciones especializadas, donde compartió su experiencia de rodaje en Lanzarote y destacó las posibilidades que ofrece la isla para producciones audiovisuales. Su presencia sirvió para reforzar la visibilidad internacional del destino, especialmente en mercados latinoamericanos, donde la serie cuenta con una amplia audiencia.

Arrecife se consolida como puerto base de cruceros hasta 2028

Otro de los anuncios relevantes realizados tras Fitur es la confirmación de Arrecife como puerto base de la naviera MSC Cruceros hasta el año 2028. Este acuerdo supone que la capital lanzaroteña continuará siendo punto de embarque y desembarque para los itinerarios de la compañía, una de las principales del sector a nivel europeo.

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha destacado que este hito representa un impulso económico para la ciudad, ya que la actividad crucerística genera demanda para empresas de transporte, hostelería, comercio y servicios portuarios. Desde el Ayuntamiento se valora especialmente el impacto que tiene el turismo de cruceros en el empleo local.

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, y la concejala de Turismo, Eli Merino, junto al director general de MSC Cruceros para España, Fernando Pacheco, en la reunión celebrada en Fitur / La Provincia

Más capacidad y turismo sénior en los cruceros con escala en Arrecife

En el marco de Fitur, el alcalde y la concejala mantuvieron un encuentro con el director general de MSC Cruceros en España, Fernando Pacheco, en el que se abordaron las perspectivas de crecimiento de esta actividad en Lanzarote.

Durante la reunión se puso de relieve el reciente acuerdo entre MSC Cruceros y Mundosenior, el turoperador especializado en viajes para personas mayores de 55 años perteneciente a Ávoris Corporación Empresarial. Este convenio permitirá que, a partir de 2026, se programen circuitos por Canarias con mayor capacidad aérea y escalas en Arrecife.

Según se trasladó en Fitur, el crucero semanal de MSC contará desde esta temporada con una capacidad de hasta 4.400 pasajeros, lo que incrementará la afluencia de visitantes a la capital. Desde el Ayuntamiento se subraya que el turismo sénior presenta un mayor gasto medio por estancia y mayor flexibilidad para viajar fuera de la temporada alta, lo que contribuye a la desestacionalización.

Arrecife refuerza su apuesta por los grandes eventos deportivos

La participación en Fitur también ha servido para consolidar la imagen de Arrecife como ciudad anfitriona de eventos deportivos de ámbito nacional. Entre las citas destacadas figura el Trofeo Ciudad de Arrecife Rallye Isla de Los Volcanes, que se celebrará en agosto y convertirá a la capital en el epicentro del automovilismo durante esos días.

Este rallye tendrá una especial proyección exterior al ser puntuable para el Supercampeonato de España de Rallys (S-CER), lo que atraerá a escuderías de primer nivel y a miles de aficionados. Desde el consistorio se considera que este tipo de eventos refuerzan la actividad económica y la visibilidad de la ciudad más allá del turismo tradicional.

Eli Merino y Yonathan de León, en la reciente edición de Fitur en Madrid. / La Provincia

Próximos acuerdos tras la clausura de Fitur

Desde el Ayuntamiento de Arrecife se ha adelantado que en los próximos días se darán a conocer nuevos acuerdos cerrados durante Fitur, algunos de los cuales no pudieron presentarse públicamente debido al luto oficial decretado por el grave accidente ferroviario ocurrido en Aldamuz (Córdoba), que condicionó parte de la agenda institucional.

El consistorio considera que la participación en Fitur ha servido para reforzar la posición de Arrecife como destino turístico diversificado, con capacidad para atraer cruceros, producciones audiovisuales y eventos deportivos, elementos que contribuyen a ampliar el impacto económico del turismo en la capital lanzaroteña.