Betancort defiende la cesión del contrato del agua y acusa al PSOE de generar alarma injustificada

El presidente del Consorcio del Agua de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha salido al paso de las críticas formuladas este domingo por el PSOE en relación con el proceso de resolución del contrato del ciclo integral del agua y su cesión a un nuevo operador. Betancort ha negado de forma tajante que exista ocultación de información y ha defendido que el procedimiento seguido es legal, transparente y orientado a proteger los intereses de la isla.

Según ha explicado, la cesión del contrato a otro operador está expresamente prevista en el marco administrativo y no impide que continúen las reclamaciones judiciales contra la actual concesionaria, Canal Gestión, por posibles incumplimientos económicos.

Garantizar el suministro como prioridad del Consorcio

El presidente del Consorcio ha subrayado que el principal objetivo de la institución es asegurar la continuidad de un servicio esencial como el abastecimiento y saneamiento del agua en Lanzarote y La Graciosa. En este sentido, ha recordado que la legislación permite separar dos planos distintos: por un lado, la gestión operativa del servicio, y por otro, la liquidación económica y judicial del contrato con el operador saliente.

Betancort ha insistido en que cambiar de gestor no implica renunciar a reclamar las cantidades que el Consorcio considere oportunas. A su juicio, plantear que la cesión debe paralizarse hasta que se resuelvan todos los litigios supondría poner en riesgo el suministro de agua durante años, una situación que considera inasumible para la isla.

Respuesta a las acusaciones del PSOE

En relación con las declaraciones del PSOE, Betancort ha acusado a esta formación de generar alarma social y de trasladar a la ciudadanía mensajes que, en su opinión, no se ajustan a la realidad jurídica del procedimiento. El presidente del Consorcio sostiene que la información relevante ha sido facilitada a los órganos correspondientes y que las condiciones de la cesión eran conocidas por los miembros de la Asamblea.

Según ha detallado, la documentación fue trasladada a los integrantes del Consorcio desde el 30 de septiembre, con vistas a la Asamblea celebrada el 6 de octubre, por lo que rechaza que se haya actuado con opacidad.

Críticas a la gestión socialista anterior

Betancort ha dirigido también sus reproches a la gestión realizada durante la etapa socialista. En este sentido, ha afirmado que fue el PSOE quien aprobó el pago de 1,5 millones de euros a Canal Gestión en concepto de tarifas que, según sus palabras, nunca llegaron a tramitarse correctamente.

Además, ha explicado que en 2024 fue necesario impulsar el expediente de actualización de tarifas correspondiente al periodo 2019-2023, al no haberse realizado durante el anterior mandato. Esta situación, señala, habría generado parte de los procedimientos actuales. Según Betancort, quedaron además otros tres millones de euros pendientes que no llegaron a abonarse tras el cambio de gobierno.

El presidente del Consorcio considera que estas circunstancias explican parte del conflicto actual y rechaza que ahora se utilice el argumento de la defensa de las cuentas públicas sin tener en cuenta ese contexto.

Un informe técnico apunta a 21 millones en inversiones no ejecutadas

Uno de los elementos centrales de la posición del Consorcio es un informe técnico que, según Betancort, constata que Canal Gestión dejó de invertir alrededor de 21 millones de euros que estaban comprometidos en la concesión.

Este documento, asegura, forma parte de la base de las reclamaciones que el Consorcio mantiene abiertas y respalda la estrategia jurídica seguida. Betancort ha calificado este dato como objetivo y documentado, y ha considerado incoherente que se hable ahora de protección de las cuentas públicas sin tener en cuenta este presunto incumplimiento inversor.

Transparencia frente a confrontación política

El presidente del Consorcio ha rechazado las acusaciones de falta de transparencia y ha asegurado que el proceso se está desarrollando con informes técnicos y respaldo jurídico, dentro de los cauces legales establecidos.

A su juicio, las críticas del PSOE responden a una estrategia política de confrontación, más centrada en generar ruido que en aportar soluciones a un problema estructural que afecta a la gestión del agua en Lanzarote desde hace años.

Defensa del interés general

Betancort ha concluido reiterando que el Consorcio del Agua actúa con un único objetivo: defender el interés general, garantizar el suministro, recuperar el control del servicio y exigir responsabilidades a quienes no hayan cumplido con sus obligaciones contractuales.

Desde la institución insisten en que la cesión del contrato no supone un punto final a las reclamaciones, sino una vía para evitar que la ciudadanía pague las consecuencias de un conflicto administrativo y judicial prolongado.