El PSOE denuncia el cierre prolongado de museos emblemáticos en Teguise y pide soluciones al gobierno local

El PSOE de Teguise ha reclamado al grupo de gobierno municipal que ponga fin a lo que califica como el “síndrome del cerrojazo” que afecta a algunos de los principales espacios culturales del municipio. La denuncia se centra en el Castillo de Santa Bárbara, situado en la montaña de Guanapay, y en el Museo del Timple, ubicado en el histórico Palacio de Spínola, ambos cerrados al público desde hace varias semanas.

La formación socialista considera que esta situación perjudica tanto a la población local como a los visitantes que llegan a La Villa atraídos por su patrimonio histórico y cultural.

Críticas al cierre del Castillo de Santa Bárbara y del Museo del Timple

Según ha señalado la concejala socialista Jenifer Galán, en la oposición municipal, resulta contradictorio que el Ayuntamiento impulse la promoción turística del municipio en ferias especializadas mientras dos de sus principales referentes culturales permanecen cerrados.

El Castillo de Santa Bárbara, uno de los enclaves más visitados de Teguise, y el Museo del Timple, dedicado a uno de los instrumentos más representativos de la música canaria, se encuentran actualmente sin acceso para el público, lo que limita la oferta cultural del municipio.

El Castillo de Santa Bárbara, en Teguise, cerrado este domingo. / La Provincia

Falta de información a residentes y turistas

Desde el PSOE se subraya además la ausencia de información visible sobre el cierre de ambos espacios. La concejala ha explicado que residentes y turistas se encuentran con las puertas cerradas sin previo aviso y sin carteles informativos que expliquen los motivos o indiquen una posible fecha de reapertura.

Esta situación, según la formación socialista, genera malestar entre quienes se desplazan expresamente hasta estos lugares, especialmente en el caso del Castillo de Santa Bárbara, al que se accede tras un recorrido específico hasta la cima de la montaña de Guanapay.

Impacto cultural y económico del cierre

El PSOE recuerda que estos espacios no solo tienen un valor cultural y patrimonial, sino que también generan ingresos económicos suficientes como para garantizar su funcionamiento. En el caso del Castillo de Santa Bárbara, cuando albergaba el antiguo museo de la piratería, las visitas aportaban más de 100.000 euros anuales. Por su parte, el Museo del Timple registraba ingresos cercanos a los 25.000 euros al año.

Desde la formación consideran que estos datos refuerzan la necesidad de mantener ambos espacios abiertos de forma regular, especialmente en un municipio con una fuerte proyección turística como Teguise.

Reclamación al gobierno municipal

El gobierno local de Teguise está formado actualmente por Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y un exconcejal de Vox. El PSOE les pide que adopten medidas urgentes para restablecer la actividad museística y evitar que el cierre prolongado se convierta en una práctica habitual.

Para los socialistas, la gestión del patrimonio cultural debe ser una prioridad, tanto por su valor identitario como por su importancia dentro de la oferta turística del municipio.

Llamamiento a la reapertura de espacios culturales

La concejala Jenifer Galán ha expresado su deseo de que esta reclamación sirva para que el Ayuntamiento actúe con rapidez y permita que el Castillo de Santa Bárbara y el Museo del Timple vuelvan a abrir sus puertas en beneficio de residentes y visitantes.

Desde el PSOE insisten en que Teguise, como una de las localidades con mayor valor histórico de Lanzarote, debe garantizar el acceso a sus joyas arquitectónicas y culturales, evitando cierres prolongados que deterioren su imagen y reduzcan el atractivo del municipio.