El transporte urbano de Arrecife estrenará en febrero cuatro guaguas eléctricas de gran capacidad

El Ayuntamiento de Arrecife dará un paso decisivo en la transformación del transporte público urbano con la incorporación, prevista para el próximo mes de febrero, de cuatro nuevas guaguas eléctricas de gran capacidad. Se trata de los primeros vehículos de estas características que entrarán en servicio en la capital de Lanzarote y forman parte del mayor proceso de modernización de la flota municipal desarrollado hasta ahora, resalta el Consistorio capitalino.

Esta actuación se enmarca en una estrategia más amplia impulsada durante el actual mandato municipal, que contempla una inversión global superior a los cinco millones de euros destinada no solo a la renovación de los vehículos, sino también a la mejora de las infraestructuras asociadas al servicio.

Cuatro nuevas guaguas eléctricas con capacidad para 75 pasajeros

Las nuevas unidades, que comenzarán a llegar a la isla en los primeros días de febrero, son guaguas 100 % eléctricas con capacidad para 75 pasajeros, sumando plazas sentadas y usuarios de pie. Su incorporación permitirá reforzar notablemente la red de transporte urbano, tanto en términos de frecuencia como de cobertura.

Según lo previsto, estos vehículos entrarán en funcionamiento pocos días después de su recepción en el puerto de Los Mármoles, una vez completados los trámites técnicos y administrativos necesarios. Con ellas, el Ayuntamiento busca reducir los tiempos de espera en las paradas y facilitar desplazamientos más ágiles entre los distintos barrios y el centro de la ciudad.

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, y el concejal de Transportes, Mario González Altube, la pasada semana en las instalaciones en la Península de la empresa adjudicataria de las cuatro nuevas guaguas. / La Provincia

Un plan de renovación sin precedentes en Arrecife

La llegada de estas cuatro guaguas se suma a otras iniciativas desarrolladas durante el mandato actual. En total, la flota municipal contará con ocho guaguas grandes, todas adquiridas en este periodo, además de tres microguaguas, también impulsadas por energía eléctrica. A estas se unirán dos nuevas unidades adicionales a finales de 2026, lo que consolidará una red moderna y adaptada a las necesidades de una población que supera los 71.000 habitantes.

La inversión realizada incluye, además de la compra de los vehículos, el acondicionamiento de la cochera municipal y la instalación de puntos de recarga eléctrica, elementos clave para garantizar el funcionamiento eficiente de un sistema de transporte basado en energías limpias.

Movilidad sostenible y reducción del uso del vehículo privado

Uno de los objetivos principales de este proceso de modernización es fomentar el uso del transporte público como alternativa real al vehículo privado. La apuesta por una flota eléctrica contribuye a reducir las emisiones contaminantes y el consumo de combustibles fósiles, alineándose con las políticas de movilidad sostenible promovidas a nivel regional, nacional y europeo.

En este sentido, Arrecife se posiciona como un referente en Canarias al avanzar hacia un modelo de transporte urbano más respetuoso con el medio ambiente. La capital concentra más del 43 % de la población de Lanzarote, por lo que la mejora del servicio tiene un impacto directo en la movilidad de buena parte de la isla.

Supervisión técnica y llegada progresiva del nuevo material móvil

Antes de su traslado a Lanzarote, el alcalde de Arrecife, Yonathan de León, y el concejal de Movilidad y Transportes, Mario González Altube, visitaron la pasada semana las instalaciones de la empresa adjudicataria en la Península Ibérica. Durante esta visita, acompañados por personal técnico municipal, supervisaron los últimos detalles de los vehículos y comprobaron el estado de los equipamientos incorporados.

Las guaguas han sido ensambladas con tecnología avanzada y sistemas orientados a mejorar la accesibilidad, la comodidad de los usuarios y la eficiencia energética. Sus características técnicas se darán a conocer con mayor detalle en una presentación oficial prevista en Arrecife tras su puesta en servicio.

Más líneas, mejores horarios y menor tiempo de espera

La ampliación y renovación de la flota permitirá reorganizar el servicio de transporte urbano, con la creación de nuevas líneas y recorridos más cortos, así como la ampliación de los horarios de circulación. El objetivo es ofrecer un servicio más frecuente y adaptado a las necesidades reales de la ciudadanía.

Hasta ahora, el transporte urbano de Arrecife arrastraba carencias derivadas de la falta de inversiones relevantes en etapas anteriores, según el Ayuntamiento. La incorporación de estas nuevas guaguas busca corregir esa situación y sentar las bases de un sistema más eficiente y fiable.

Un modelo alineado con la transformación urbana de la capital

Desde el consistorio se subraya que esta renovación del transporte urbano no es una actuación aislada, sino que forma parte de un conjunto de proyectos orientados a la transformación de Arrecife como capital de Lanzarote. En los presupuestos municipales de 2026 y 2027 se prevén nuevas inversiones destinadas a seguir mejorando el servicio y adaptarlo a los retos futuros.

La incorporación de guaguas eléctricas de gran capacidad representa, en este contexto, un salto cualitativo en la forma de entender la movilidad urbana, apostando por un modelo más moderno, accesible y sostenible.