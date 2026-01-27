La Audiencia Nacional respalda el vallado del Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Arrecife

La Audiencia Nacional ha respaldado las obras realizadas para instalar un muro perimetral en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Arrecife, situado en la trasera de la Comisaría de la Policía Nacional en la zona de Puerto Naos. En una sentencia dictada el pasado 15 de diciembre, la Sala rechaza el recurso contencioso-administrativo presentado por la entidad Taguaro, que alegaba que el Ministerio del Interior había invadido con esta actuación un camino público de la calle Timón, impidiendo el tránsito libre entre las calles Velacho y Escotilla.

La empresa reclamó a la Sala de lo Contencioso que ordenase el cese de las actuaciones bajo el argumento de que el expediente de cerramiento era nulo de pleno derecho. Según esta parte, el Gobierno de España procedió de forma indebida a la apropiación del terreno existente entre dos fincas, que se corresponde con el trazado del antiguo camino de Arrecife a Puerto Naos. En consecuencia, exigió el derribo del muro perimetral para situarlo en la forma y distancia que se detallan en el informe pericial.

La recurrente sostenía que el vallado ocupa la vía sin haber procedido a su desafectación y que los trabajos se ejecutaron de forma contraria a lo dispuesto en la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias y en la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Alegó, a su vez, que el muro le imposibilitaba el acceso por la puerta principal a su almacén y le obligaba a atravesar una finca vecina para entrar, imponiendo una carga indebida al propietario colindante.

El recurrente alegó que el muro le obligaba a atravesar una finca para acceder a su nave

En cambio, el abogado del Estado presentó un escrito en el que suplicó al tribunal la desestimación del recurso, con la imposición de costas a la parte recurrente. Rechazó que la construcción imposibilitase la entrada o limitase el tránsito hacia la parcela del demandante, que tiene acceso a la calle Escotilla, lo cual constituye el trazado más corto, a través de los tres metros que le han sido proporcionados en la parcela del CATE y del espacio que le separa de la finca contigua.

El terreno donde hoy se sitúa el centro era propiedad de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, pero fue desafectada del dominio público portuario y se cedió de forma gratuita a la Administración General del Estado en octubre de 2021 para la ampliación de la Comisaría.

Estaba dentro de su propiedad

La Audiencia Nacional concluye a partir de la documentación y de las actuaciones practicadas que la administración pública "no invadió camino alguno cuando se ejecutaron las obras de instalación de un muro perimetral del CATE de Arrecife en el año 2022, debido a que el vallado se colocó dentro de los confines de la parcela de su propiedad, sin apreciar que se ocuparan dominios públicos o privados distintos".

La Sala destaca que la nave de la demandante tiene como dirección en el Registro de la Propiedad el número 7 de la calle Escotilla, el cual no se corresponde con el emplazamiento del acceso que dice que es el único del que dispone.

"Por otro lado, en las fotografías aportadas se visualiza que se ha dejado un espacio entre la instalación pública respecto de la fachada de la nave industrial, sin que se haya demostrado que la distancia de separación entre ambos inmuebles debiera ser mayor, tratándose, en todo caso, de una cuestión civil o administrativa ajena al objeto del presente litigio", resuelve.

El fallo avala que la administración cumplió con lo establecido e impone las costas a la empresa

La sentencia avala que el Ministerio del Interior construyó el muro "de acuerdo con el ordenamiento jurídico, siguiendo el procedimiento establecido y gozando de título suficiente para su ejecución". De esta forma, el tribunal desestima íntegramente el recurso y condena a la demandante al pago de las costas procesales, en un fallo susceptible de recurso de casación.

El centro en cuestión está pendiente de someterse a una reforma integral debido a las condiciones en las que se encuentran las instalaciones. En los últimos años, se han producido críticas por falta de higiene y abandono, con episodios en los que las carpas han quedado embarradas y los techos cubiertos de moho.

La remodelación prevista incluye la creación de contenedores habitables, una instalación fija con la que se pretende mejorar la atención a los migrantes que llegan a las costas de Lanzarote. El contrato fue adjudicado a la empresa Mediohabit con un presupuesto de 2.464.917 euros y publicado en el Boletín Oficial del Estado en octubre del año pasado.