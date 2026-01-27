El padre del niño fallecido que limpiaba playas en Lanzarote: “Noe ha vuelto a ser un héroe y salvará vidas”

La isla de Lanzarote sigue conmocionada con la muerte de Noe Ruckstuhl, el niño de 13 años que se había convertido en un símbolo del compromiso ambiental y del cuidado del litoral canario. Conocido por participar activamente en la limpieza de playas y por su implicación en iniciativas de concienciación ecológica desde muy temprana edad con el colectivo Lanzarote Limpia, el menor falleció el pasado 21 de enero en un hospital de Portugal, días después de sufrir un grave atropello cuando regresaba a casa en bicicleta tras finalizar su jornada escolar.

Su historia ha generado una oleada de muestras de cariño tanto en Lanzarote como fuera de la isla, no solo por la tragedia de su pérdida, sino también por el mensaje de solidaridad y esperanza que su familia ha querido trasladar tras su fallecimiento.

Un accidente que marcó a toda la familia

El atropello se produjo el 13 de enero, muy cerca del domicilio familiar, situado en una finca de permacultura en Sobral do Parelhão, una zona tranquila de Carvalhal, próxima a Bombarral y a unos 40 minutos al norte de Lisboa. Allí residía la familia desde hacía casi dos años, cuando dejaron el tranquilo pueblo de Mala (municipio de Haría), en busca de nuevas experiencias vitales.

Noe, el pasado mes de agosto, en el viaje familiar a Costa Rica / Cedida por la familia de Noe Ruckstuhl

Desde la vivienda, los padres de Noe pudieron ver cómo los servicios de emergencia intervenían en la zona del accidente. En un primer momento, pensaron que se trataba de un suceso grave, pero sin imaginar que afectaría directamente a su hijo. La falta de respuesta al teléfono de la llamada que le hizo su madre, Nia, encendió todas las alarmas. Minutos después, sus padres se desplazaron al lugar y confirmaron la peor noticia: Noe estaba siendo atendido por los sanitarios tras el atropello.

Días de incertidumbre y esperanza

Tras el accidente, el menor fue ingresado en estado crítico. Su padre, Tobi, ha relatado este martes desde Portugal que la familia atravesó días de enorme incertidumbre, aferrándose a la esperanza pese a la gravedad de las lesiones. Noe sufrió daños severos en el cerebro, la cadera y otras partes del cuerpo, y permaneció en coma tras una intervención quirúrgica de aproximadamente cuatro horas.

“Sabíamos que su estado era muy grave, pero nunca pensamos que iba a morir”, explica su padre, de origen suizo, al igual que su mujer. Durante esos días, la familia comenzó un proceso de despedida silenciosa, marcado por el dolor y por la imposibilidad de asumir del todo lo que estaba ocurriendo. Finalmente, el menor falleció el 21 de enero, dejando un vacío profundo entre sus seres queridos y entre quienes lo conocían.

Tobi y Nia, junto a sus hijos, Mian y Noe, en Lenzerheide, en Suiza. / Cedida por la familia de Noe Ruckstuhl

Un compromiso ambiental precoz y firme

Pese a su corta edad, Noe tenía muy claras sus prioridades. Según su padre, soñaba con “tener mucho dinero para luchar por la naturaleza”, una frase que resume la vocación que lo acompañó desde pequeño. A los seis años ya utilizaba una cámara de fotos réflex, una afición que le permitió documentar numerosas actividades medioambientales en las que participaba.

En Lanzarote formaba parte activa del colectivo Lanzarote Limpia, una iniciativa ciudadana impulsada por sus padres junto a otros residentes de la isla para retirar residuos de playas y espacios naturales. Noe no solo colaboraba en las limpiezas, sino que también registraba gráficamente las acciones, contribuyendo a la difusión y concienciación sobre el cuidado del entorno.

Solidaridad más allá de la vida

Uno de los aspectos que más ha conmovido a la ciudadanía es la decisión de la familia de donar los órganos de Noe, permitiendo que otros niños puedan salvar o mejorar su vida.

“Mi hijo ha vuelto a ser un héroe”, afirma su padre, quien destaca que, en medio del sufrimiento, esta decisión les ha dado consuelo.

Noe (i), junto a sus padres, Tobi y Nia y su hermano, Mian, en Costa Rica, el pasado mes de agosto. / Cedida por la familia de Noe Ruckstuhl

Muestras de cariño y un homenaje en Lanzarote

Desde que se conoció la noticia, la familia ha recibido numerosos mensajes de apoyo y condolencias, tanto de personas anónimas como de colectivos vinculados al medio ambiente. “Estamos muy agradecidos por todo el cariño recibido”, ha señalado Tobi, quien asegura que ese respaldo está siendo fundamental para sobrellevar el duelo.

Como muestra de recuerdo y reconocimiento, el colectivo Lanzarote Limpia ha organizado una jornada de limpieza en Playa Vicente, cerca de las salinas de Los Cocoteros (Guatiza), en el municipio de Teguise, prevista para el domingo 8 de febrero a las 10.00 horas. El objetivo es rendir homenaje a Noe y mantener vivo su mensaje de respeto y cuidado del entorno natural.

Carte de la convocatoria de limpieza de playa Vicenta, en el norte de Lanzarote, en homenaje a Noe / Lanzarote Limpia

Un legado que trasciende su edad

La figura de Noe se ha convertido en un referente de concienciación ambiental juvenil en Lanzarote. Su ejemplo demuestra que la defensa del medio ambiente no entiende de edades y que la implicación ciudadana, incluso desde la infancia, puede generar un impacto real y duradero.

Su historia deja una enseñanza clara: el compromiso con la naturaleza, la solidaridad y la empatía pueden marcar la diferencia. Un legado que, como destacan quienes lo conocieron, seguirá presente en cada limpieza de playas y en cada gesto a favor de un entorno más limpio y sostenible.