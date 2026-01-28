La Federación Turística de Lanzarote y Marina Innova Hub se alían para impulsar un modelo turístico innovador y sostenible

La Federación Turística de Lanzarote (FTL) y Marina Innova Hub Lanzarote (miHUB) han formalizado un acuerdo de colaboración estratégica con el objetivo de impulsar el llamado turismo del futuro en Lanzarote y La Graciosa. La alianza apuesta por integrar tecnología, talento, turismo y territorio como ejes fundamentales para avanzar hacia un modelo turístico más innovador, digitalizado y sostenible.

El acuerdo fue presentado este miércoles en las instalaciones de Marina Innova Hub y establece un marco estable de cooperación para el diseño y desarrollo de proyectos conjuntos que permitan trasladar la innovación tecnológica al tejido empresarial turístico de las islas.

Innovación y tecnología al servicio del sector turístico

El convenio suscrito entre ambas entidades se centra en el impulso de iniciativas vinculadas a la inteligencia artificial aplicada al turismo, el uso avanzado de los datos, la transformación digital y la mejora de la competitividad del destino. Se trata de áreas clave para un sector que afronta importantes retos relacionados con la sostenibilidad, la eficiencia y la adaptación a un entorno cada vez más digital.

Gracias a esta colaboración, las empresas integradas en la Federación Turística de Lanzarote podrán acceder a conocimiento especializado y a soluciones tecnológicas adaptadas a la realidad insular, con el objetivo de facilitar la incorporación práctica de nuevas herramientas digitales en su actividad diaria.

Acuerdo entre Marina Innova Hub y la Federación Turística de Lanzarote / La Provincia

Infraestructura tecnológica y análisis avanzado de datos

Uno de los aspectos más destacados del acuerdo es el acceso al Centro de Procesamiento de Datos de alta disponibilidad de Marina Innova Hub, que actuará como soporte tecnológico para proyectos turísticos. Esta infraestructura permitirá crear entornos seguros para el análisis, tratamiento y visualización de datos, un elemento clave para la toma de decisiones basadas en información fiable y actualizada.

Además, el acuerdo contempla el desarrollo de acciones orientadas a mejorar la experiencia del visitante, la accesibilidad, la movilidad sostenible y la formación en transformación digital, aspectos cada vez más relevantes en la planificación turística de destinos consolidados como Lanzarote.

Continuidad a proyectos de digitalización ya en marcha

La alianza se apoya en la experiencia previa de la Federación Turística de Lanzarote en el impulso de proyectos relacionados con la innovación y la digitalización, como Smart Tourism, Smart Hotel o Smart Data Canarias. Estas iniciativas han sentado las bases para la modernización del sector turístico insular y ahora encuentran en miHUB un socio tecnológico con el que reforzar su alcance y capacidad técnica.

Según destacó la presidenta de la Federación Turística de Lanzarote y de Asolan, Susana Pérez, esta colaboración permite avanzar de forma más eficaz en los procesos de cambio que demanda el sector. En su intervención subrayó que unir capacidades con Marina Innova Hub refuerza la estrategia de innovación y facilita el desarrollo de proyectos concretos y aplicables, pensados para dar respuesta a las necesidades reales de las empresas turísticas.

Presentación del acuerdo de colaboración entre Marina Innova Hub y la Federación Turística de Lanzarote / La Provincia

De la teoría a la aplicación práctica de la digitalización

Por su parte, el CEO de Marina Innova Hub, Juan Luis Quincoces, señaló que el acuerdo busca convertir la innovación en una herramienta útil y tangible para las empresas. El objetivo, explicó, es pasar del discurso sobre la digitalización a su aplicación real, con proyectos que generen resultados medibles.

Desde miHUB se pone a disposición del sector turístico infraestructura tecnológica, capacidades en datos e inteligencia artificial y un entorno de colaboración que facilite el desarrollo de soluciones orientadas a mejorar la sostenibilidad del territorio, la cualificación del empleo, la competitividad empresarial y la experiencia del visitante.

Acceso a financiación y proyectos estratégicos

El acuerdo también sienta las bases para la cooperación en proyectos financiados a través de programas europeos, nacionales y regionales, lo que permitirá captar recursos para iniciativas relacionadas con la innovación turística, la inteligencia artificial responsable, la ciberseguridad y el análisis avanzado de datos.

Con esta alianza, la Federación Turística de Lanzarote y Marina Innova Hub inician una colaboración a largo plazo orientada a fortalecer el posicionamiento de Lanzarote y La Graciosa como destinos comprometidos con la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo responsable.

El acuerdo refuerza la idea de que el futuro del turismo pasa por integrar tecnología y conocimiento en la gestión del destino, siempre teniendo en cuenta las particularidades del territorio y la necesidad de generar un impacto positivo tanto en la economía local como en la sociedad y el entorno natural.