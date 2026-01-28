El Festival Escena Lanzarote presenta 'Martyrs' este viernes en Jameos del Agua

El Festival Escena Lanzarote continúa ampliando su programación con propuestas que exploran nuevas formas de expresión artística. El próximo viernes, 30 de enero de 2026, el Auditorio de Jameos del Agua acogerá la representación de Martyrs, una creación de la Compañía Mar Gómez, dirigida al público adulto y programada a las 20.00 horas.

La obra se integra en una nueva edición de un festival que, más allá de presentar espectáculos, plantea un espacio de reflexión sobre la condición humana, utilizando el cuerpo, el gesto y la palabra como herramientas principales de comunicación artística.

Escena Lanzarote, un espacio para la investigación artística

Escena Lanzarote, creado y dirigido por Quino Falero, se ha consolidado como un proyecto cultural que entiende las artes escénicas como un territorio de investigación, libertad creativa y transformación social. En cada edición, el festival propone un diálogo entre tradición y vanguardia, combinando lenguajes contemporáneos con referencias culturales reconocibles.

Esta línea discursiva busca tender puentes entre generaciones y culturas, apostando por espectáculos que invitan tanto a la reflexión como a la celebración. La programación alterna momentos íntimos con propuestas más provocadoras, siempre desde una mirada abierta y crítica.

'Martyrs', humor y drama como espejo de la sociedad

Martyrs, creación de Mar Gómez y Magda Puyo, se presenta como una alegoría escénica que combina humor y drama para abordar las contradicciones del ser humano contemporáneo. La obra se estructura a partir de una narrativa fragmentada, con una sucesión ágil de escenas que construyen un universo tan reconocible como incómodo.

Sobre el escenario aparece un grupo de mártires, figuras profundamente arraigadas en el imaginario colectivo, reinterpretadas como una suerte de antihéroes cómicos, cargados de ironía y sarcasmo. A través de estas figuras, la obra plantea situaciones absurdas que conectan con conflictos actuales.

Entre las escenas destacan imágenes como una Marilyn Monroe que se sexualiza de forma torpe, un San Sebastián que sustituye las flechas por desatascadores o una beata que revela su lado más perverso frente a su objeto de devoción. Estos personajes extravagantes funcionan como metáforas que desembocan en problemáticas muy presentes en la vida cotidiana.

Los mártires del siglo XXI

La propuesta escénica traslada la idea del martirio al contexto actual, explorando los llamados “mártires de nuestro tiempo”. La obra pone el foco en situaciones aparentemente banales pero cargadas de tensión emocional y social: desde el tedioso montaje de un mueble de IKEA, hasta la presión constante del imperio de la imagen y la belleza, el peso del amor romántico o las complejas relaciones sociales marcadas por la contradicción.

A través del lenguaje de la danza teatro, Martyrs utiliza el cuerpo y el gesto para amplificar estos conflictos, sin renunciar al humor como herramienta crítica. El resultado es una propuesta que interpela al espectador desde la risa, pero también desde la incomodidad.

Una compañía con trayectoria internacional

La Compañía Mar Gómez nació en Barcelona en 1992 y cuenta con más de 30 años de trayectoria en el ámbito de la danza teatro. Su estilo se caracteriza por una fuerte teatralidad, una cuidada poética visual, el uso expresivo del gesto y una clara vocación narrativa, siempre acompañadas de un marcado sentido del humor.

A lo largo de su carrera, la compañía ha desarrollado espectáculos tanto de sala como de calle, generando una notable complicidad con el público. Esta conexión ha impulsado numerosas giras nacionales e internacionales, consolidándola como una referencia estatal en su disciplina.

Ha participado en destacados festivales de artes escénicas en Europa, América Latina, y de forma puntual en Asia y África, además de estar presente en ferias y encuentros profesionales de relevancia en España.

Compra de entradas

La representación de Martyrs está organizada por Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote. Las entradas tienen un precio de 30 euros y pueden adquirirse a través de la plataforma oficial www.culturalanzarote.com.

El espectáculo está recomendado para público adulto y forma parte de una programación que refuerza la apuesta cultural de Lanzarote por propuestas escénicas contemporáneas y de calidad.