Lanzarote retira casi 900 viviendas vacacionales del mercado turístico tras intensificar la inspección insular

El Cabildo de Lanzarote ha logrado retirar del mercado turístico 896 viviendas vacacionales en apenas un año como resultado de una intensificación de las labores de inspección y control administrativo, ha informado la institución este miércoles. La medida ha supuesto una reducción significativa del número de alojamientos de este tipo registrados en la isla, que han pasado de 8.209 en diciembre de 2024 a 7.313 en diciembre de 2025, según datos oficiales del registro insular.

Esta actuación se enmarca dentro de una estrategia de aplicación estricta de la normativa vigente, con el objetivo de corregir situaciones irregulares y reducir la presión que el uso turístico de viviendas ejerce sobre el acceso a la vivienda residencial en Lanzarote.

Inspecciones y cumplimiento de la normativa

Desde el Área de Ordenación del Territorio, el Cabildo ha desarrollado un proceso continuado de revisión de las viviendas vacacionales inscritas. La retirada de casi 900 alojamientos se debe principalmente a dos causas: la ausencia de la licencia de actividades clasificadas, obligatoria para ejercer legalmente la actividad, y la falta de inscripción en el Registro de la Propiedad, un requisito indispensable para poder regularizar una vivienda como alojamiento turístico.

Un descenso compatible con nuevas altas

Durante 2025, el registro insular ha reflejado tanto bajas derivadas de las inspecciones como nuevas altas, lo que confirma que el mercado de la vivienda vacacional sigue activo. No obstante, la diferencia respecto a años anteriores es que ahora se produce una depuración constante, lo que permite mantener únicamente aquellas viviendas que cumplen con todos los requisitos legales.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha señalado que esta reducción no es fruto de anuncios o medidas simbólicas, sino de decisiones administrativas concretas orientadas a aplicar la ley y corregir irregularidades que estaban generando una presión añadida sobre el mercado de la vivienda.

Impacto en el mercado residencial

Desde la Consejería de Ordenación del Territorio, su responsable, Jesús Machín, ha destacado que la retirada de estas viviendas abre la puerta a que puedan incorporarse al mercado residencial, ayudando a aliviar la tensión existente tanto en el alquiler como en la compra, especialmente en áreas donde la competencia entre el uso turístico y el residencial es más intensa.

Según ha explicado, la mayoría de las viviendas retiradas se localizan en núcleos turísticos, donde la concentración de alojamientos de corta estancia tiene un impacto directo sobre el territorio, los servicios públicos y la disponibilidad de vivienda para residentes.

Menor presión turística y territorial

La reducción del número de viviendas vacacionales también tiene un efecto directo sobre el crecimiento de las plazas turísticas. Al limitar las plazas no regularizadas, se evita aumentar la capacidad alojativa sin necesidad de incrementar el número de visitantes, lo que contribuye a reducir la presión sobre infraestructuras, servicios públicos y el entorno.

Desde el Cabildo se subraya que este enfoque favorece un mayor equilibrio entre la actividad económica ligada al turismo y la calidad de vida de la población residente, una de las principales preocupaciones en una isla con alta demanda turística como Lanzarote.

Un modelo observado en Canarias

Lanzarote se ha convertido en la primera isla del archipiélago en aplicar de forma decidida y sostenida una política de inspección y control sobre la vivienda vacacional, resalta el Cabildo. El paso de la inacción a una intervención directa y medible ha situado a la isla como referente en Canarias, demostrando que la regulación es posible cuando se aplica de manera continuada, añade la Corporación Insular.

La experiencia de Lanzarote pone sobre la mesa el debate sobre el papel de la vivienda vacacional y la necesidad de compatibilizar el turismo con el derecho a la vivienda, un reto que sigue marcando la agenda pública en Canarias.