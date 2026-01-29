El Cabildo de Lanzarote insta a frenar el deslinde de las zonas de energías renovables

El Cabildo de Lanzarote ha remitido una providencia a la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias en la que comunica su preocupación institucional por el rechazo social generado en Lanzarote tras la delimitación y publicación inicial de las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR), a partir de unos mapas que no fueron consensuados con la corporación insular.

El documento expone que la publicación de dichos mapas ha provocado un conflicto social evitable, al percibirse una afección directa al territorio insular y a la soberanía energética de Lanzarote, así como un riesgo para el retorno económico de la explotación energética en la Isla. La providencia recuerda además que la normativa autonómica vigente prioriza de forma expresa la implantación de energías renovables en cubiertas y edificaciones existentes, condicionando la ocupación de suelo a una justificación técnica previa y al agotamiento del potencial disponible en cubiertas.

El presidente del Cabildo señala que «la comunicación remitida al Gobierno de Canarias se ciñe estrictamente al marco legal vigente y a la necesidad de una planificación energética basada en datos objetivos y estudios actualizados sobre el uso real de las cubiertas en la isla, antes de plantear cualquier implantación en suelo». En este sentido, la providencia solicita información técnica rigurosa que determine el grado de ocupación actual y el margen real de crecimiento de la energía fotovoltaica en edificaciones existentes.

Protección del paisaje

Por su parte, el consejero de Ordenación del Territorio, Jesús Machín, explica que el escrito también plantea que cualquier futura implantación en suelo incorpore criterios adicionales de protección del paisaje y del territorio insular, así como la priorización de modelos de titularidad pública o fórmulas que garanticen un retorno social y económico para Lanzarote, siguiendo experiencias previas de gestión pública de las energías renovables en la Isla.

Asimismo, Machín subraya que esta posición se enmarca en el modelo energético propio que Lanzarote ha defendido históricamente, basado en la protección del territorio, la planificación y la titularidad pública de las infraestructuras. En este sentido, recordó experiencias como Eólicas de Lanzarote, que han permitido avanzar en la transición energética compatibilizando producción renovable, conservación del paisaje y retorno económico para la isla.

La providencia insta además a la Consejería autonómica a abrir un periodo de reflexión, diálogo y negociación institucional con el Cabildo para reconducir el proceso de planificación energética, incorporando consideraciones territoriales, sociales y ambientales, y atendiendo a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía lanzaroteña.

Desde el Gobierno de Canarias, la viceconsejera de Transición Ecológica, Cambio Climático y Energía, Julieta Schallenberg, aseguró ayer que, aunque hubo un error técnico en los mapas, «el protocolo de las zonas de aceleración en Lanzarote se firmó con el Cabildo en julio del año pasado y siempre ha partido del consenso de las dos partes», informa Efe.

«Lamentablemente se produjo un error material en los mapas que se firmaron, no los que se intercambiaron, pero sí los que se firmaron en el protocolo. Es un error técnico totalmente subsanable que pasa por cambiar esos mapas y que no cambia en absoluto el fondo del asunto», aseguró Schallenberg.

«Siempre se consensuó con el Cabildo la zona. Son zonas completamente consensuadas, establecidas bajo criterios técnicos con respeto al territorio y al medio ambiente y en diálogo permanente con el Cabildo Insular de Lanzarote, en las cuales a priori no existen barreras para la implantación de renovables», añadió.

Noda: «Un paso atrás»

Óscar Noda, alcalde de Yaiza y consejero en la oposición en el Cabildo de Lanzarote, sostiene que la petición del Cabildo «viene a confirmar lo que hemos denunciado desde la firma del convenio con el Gobierno de Canarias para agilizar la implantación de las ZAR: falta de información, transparencia y consenso por parte del gobierno de CC y PP, que pretendió dejar de lado a los siete municipios de Lanzarote de decisiones estratégicas sobre la transición energética de la Isla cuando además se compromete territorios sensibles, en el caso de Yaiza, La Degollada y Maciot».

Noda recuerda: «CC y PP votaron en contra en el Cabildo y en el Ayuntamiento, la moción que pedía a Canarias redefinir la ubicación de las Zonas de Aceleración de Energías Renovables, entre otros extremos. Y lo hicieron intentando engañar a la población diciendo que había consenso entre el Cabildo y el Gobierno canario y que no estaba en riesgo el consumo de nuestro territorio, justo lo que reconocen ahora con la petición».

Por su parte, el diputado socialista por Lanzarote y La Graciosa, Marcos Bergaz reclama que, tras el penúltimo episodio del culebrón de la Zona de Aceleración de las Renovables (ZAR) de Lanzarote se produzca una debida explicación «conjunta e inmediata» por parte de las instituciones firmantes de la misma: el Gobierno canario y el Cabildo de Lanzarote, como viene reclamando desde hace meses.