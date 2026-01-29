El Cabildo de Lanzarote solicita la paralización de las Zonas de Aceleración de Renovables por falta de consenso

El Cabildo de Lanzarote ha pedido formalmente a la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias que paralice la delimitación de las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) en la isla, a raíz del rechazo social generado por los mapas publicados recientemente. Según la institución insular, la falta de consenso previo sobre estos mapas ha ocasionado un conflicto innecesario, que afecta tanto al territorio de Lanzarote como a su soberanía energética y al retorno económico que podría generar la explotación de energías renovables en la isla.

El Cabildo ha manifestado su preocupación a través de una providencia oficial dirigida a la Consejería de Transición Ecológica, en la que recalca que la publicación de estos mapas sin el debido consenso ha provocado un rechazo generalizado en la sociedad lanzaroteña. Según la institución, la propuesta inicial de las ZAR podría tener repercusiones negativas tanto en el paisaje y la conservación del territorio como en la capacidad de la isla para generar un retorno económico adecuado por la explotación de energías renovables.

La providencia subraya que la normativa autonómica vigente prioriza de manera expresa el uso de cubiertas y edificaciones existentes para la instalación de energías renovables, y solo permite la ocupación de suelo si existe una justificación técnica adecuada y tras haber agotado el potencial disponible en cubiertas. Esta normativa también exige la realización de estudios técnicos actualizados para determinar la viabilidad de instalar infraestructuras fotovoltaicas en edificaciones ya existentes, antes de considerar el uso de terrenos libres.

Solicitud de una planificación energética más rigurosa

El presidente del Cabildo de Lanzarote, que firmó la providencia, insistió en que el comunicado se ceñía a los marcos legales establecidos y en la necesidad de que la planificación energética en la isla se base en datos objetivos y estudios actualizados sobre el uso real de las cubiertas. Especificó que antes de avanzar en la implantación de proyectos en suelo, sería necesario contar con información técnica detallada que determine tanto el grado de ocupación actual de las cubiertas como el margen real de crecimiento de la energía fotovoltaica en las edificaciones.

El consejero de Energía del Cabildo, Jesús Machín, también señaló que la comunicación enviada al Gobierno de Canarias propone que cualquier futura implantación de energías renovables en suelo debe tener en cuenta criterios adicionales de protección del paisaje y el territorio insular, de forma que no se vea comprometida la identidad visual de Lanzarote ni el bienestar de sus ciudadanos. Además, enfatizó la necesidad de priorizar modelos de titularidad pública en los proyectos de energías renovables, con el fin de garantizar que haya un retorno social y económico para la isla, basándose en experiencias previas de gestión pública de proyectos renovables.

Un modelo energético propio basado en la sostenibilidad y la participación

Machín recordó que Lanzarote ha defendido históricamente un modelo energético propio que se basa en la protección del territorio, la planificación ordenada y la titularidad pública de las infraestructuras. En este sentido, citó ejemplos exitosos como Eólicas de Lanzarote, un proyecto que ha permitido avanzar en la transición energética mientras se ha garantizado la conservación del paisaje y el retorno económico a la isla. Estos proyectos, destacó Machín, son un ejemplo de cómo compatibilizar la producción de energía renovable con el respeto al entorno natural y la creación de beneficios para la comunidad local.

Llamado a la negociación y al diálogo

El Cabildo ha instado a la Consejería de Transición Ecológica a abrir un periodo de reflexión, diálogo y negociación con la institución insular, con el objetivo de revisar el proceso de planificación energética en Lanzarote y tomar en cuenta las consideraciones territoriales, sociales y ambientales. De esta manera, se pretende atender la voluntad mayoritaria de la ciudadanía lanzaroteña, que se ha mostrado preocupada por las posibles repercusiones de las Zonas de Aceleración de Renovables en el paisaje y en la calidad de vida de los habitantes de la isla.

Lanzarote y su apuesta por la transición energética sostenible

La isla de Lanzarote, conocida por su excepcional patrimonio natural, ha sido un referente en Canarias en cuanto a la integración de energías renovables. Sin embargo, los proyectos relacionados con la transición energética deben ser implementados de manera cuidadosa, equilibrando el progreso tecnológico y la protección del entorno.

En este contexto, el Cabildo de Lanzarote ha reiterado su compromiso con el desarrollo de un modelo energético sostenible que no solo favorezca la sostenibilidad ecológica, sino que también proporcione beneficios tangibles a los ciudadanos de la isla. El diálogo institucional y la participación activa de la sociedad son elementos clave en el proceso de transición energética que Lanzarote pretende impulsar en los próximos años.