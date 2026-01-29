El Colegio Arenas Internacional celebra su Carrera Solidaria por la Infancia en apoyo a UNICEF

El Colegio Arenas Internacional, ubicado en Costa Teguise, celebró el pasado miércoles una nueva edición de su Carrera Solidaria, un evento que reunió a todo su alumnado, desde Educación Infantil hasta Bachillerato, en una jornada llena de energía y compromiso social. Bajo el lema “Unidos por la infancia, impulsados por la solidaridad”, el evento tuvo como objetivo recaudar fondos para UNICEF, con el fin de apoyar a las madres y niños en países en vías de desarrollo.

Organizada por los estudiantes de 1º del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IB), la carrera se desarrolló en un ambiente de cooperación, compromiso social y empatía. Los participantes recorrieron circuitos adaptados a su edad, sumando esfuerzos para apoyar una causa tan importante. Además, la actividad no solo promovió la solidaridad, sino que también fue una oportunidad para reforzar los valores del esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo, principios clave en el perfil del alumno IB.

Madrina de excepción: Victoria Romero Martín

La jornada contó con una madrina de excepción: Victoria Romero Martín, alumna de 4º de ESO y campeona de España de Natación Sincronizada. Romero, quien participó en parte del recorrido junto a los estudiantes, compartió sus experiencias personales y deportivas, animando a los jóvenes a perseguir sus metas y a nunca rendirse, subrayando los valores de esfuerzo y dedicación que encarnan tanto el deporte como la causa solidaria en la que estaban involucrados.

Carrera Solidaria por la Infancia del Colegio Arenas Internacional / Colegio Arenas Internacional

Una acción que refuerza el compromiso educativo del colegio

El evento no solo se trató de una actividad deportiva, sino también de una acción educativa que fomenta el aprendizaje activo. Los estudiantes, junto con el profesorado, participaron con gran entusiasmo, reforzando la idea de que la formación integral de los jóvenes no se limita a los conocimientos académicos, sino que también incluye la concienciación social y el desarrollo de valores humanos fundamentales.

Recaudación de la anterior edición de la Carrera Solidaria

En la edición anterior de esta iniciativa, el Colegio Arenas Internacional logró recaudar un total de 2.406 euros, un reflejo del gran compromiso de la comunidad educativa con causas solidarias. Esta cantidad fue destinada a proyectos de UNICEF para la ayuda de niños y madres en países necesitados, demostrando que el esfuerzo colectivo puede marcar una diferencia significativa.

Refuerzo de la educación integral

Con eventos como la Carrera Solidaria, el Colegio Arenas Internacional refuerza su apuesta por una educación integral. Esta iniciativa demuestra que los logros académicos y el desarrollo de valores humanos son igualmente importantes para formar a los estudiantes en un futuro más justo y solidario. Así, el colegio no solo se dedica a la formación académica, sino también a la construcción de un compromiso social que trasciende las fronteras de las aulas.