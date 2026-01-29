Cristina Valido defiende en Lanzarote los intereses del sector primario ante las amenazas europeas

La portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, participó el pasado miércoles en un encuentro con profesionales del sector primario en Lanzarote y La Graciosa, centrado en los retos que enfrenta la agricultura, ganadería y pesca en las Islas Canarias. El evento, celebrado en el Complejo Agrotecnológico de Teguise, se enmarca dentro de la iniciativa ‘Lanzarote y La Graciosa te necesitan’, que tiene como objetivo recopilar propuestas y demandas de la ciudadanía para orientar el futuro de ambas islas, desde la participación activa de los sectores implicados.

Durante su intervención, Valido reiteró el compromiso de Coalición Canaria de proteger los intereses del sector primario canario, especialmente frente a decisiones de la Unión Europea y del Gobierno de España que amenazan la viabilidad de la agricultura, ganadería y pesca del Archipiélago.

Amenazas para el sector primario de Canarias

La portavoz nacionalista centró su discurso en tres temas clave que, según la formación, afectan de manera directa al sector primario en Canarias:

1. Acuerdo entre la UE y Mercosur: competencia desleal

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, que ha sido objeto de controversia, fue uno de los puntos más destacados de la intervención de Valido. La portavoz de CC lo calificó de "competencia desleal", ya que permite la entrada de productos de terceros países con normativas más laxas en aspectos como los estándares sociales, laborales, medioambientales y sanitarios, lo que pone en riesgo las producciones locales canarias. Según Valido, esta desventaja competitiva podría afectar gravemente la agricultura y ganadería del Archipiélago, al no poder competir con precios más bajos provenientes de países que no aplican las mismas normativas que los productores europeos.

Encuentro de Cristina Valido con el sector primario de Lanzarote. / La Provincia

2. El nuevo Reglamento de Pesca europeo: impacto negativo en la flota artesanal

Otro tema crucial abordado por la portavoz fue el nuevo Reglamento de Pesca de la Unión Europea, que impone nuevas limitaciones a la flota pesquera canaria. Valido alertó sobre los efectos negativos que estas regulaciones pueden tener sobre la pesca artesanal, un sector que es vital para muchas familias canarias y que representa una de las actividades económicas más tradicionales del Archipiélago. La regulación, que limita las capturas y establece nuevos controles, podría comprometer la sostenibilidad económica del sector, según Valido.

3. Reducción de los fondos del POSEI: amenaza para la agricultura canaria

En cuanto a la merma de los fondos del POSEI, Cristina Valido enfatizó que la reducción de este programa es especialmente perjudicial para la supervivencia del sector primario en Canarias, debido a la lejanía e insularidad del Archipiélago. Este programa, que ha sido un pilar esencial para los agricultores y ganaderos canarios, ve amenazada su estabilidad debido al nuevo marco financiero europeo y las posibles modificaciones en la Política Agraria Común (PAC).

Valido recordó que la PAC es la principal herramienta para regular y financiar el sector agrario en Europa y que, en el caso de Canarias, debe adaptarse a las particularidades de las regiones ultraperiféricas. La integración de la PAC en fondos comunes y la reducción de partidas específicas podría poner en riesgo la competitividad del sector agrícola canario, tal y como lo han planteado diversas instituciones locales.

Encuentro Cristina Valido con el sector primario de Lanzarote en el Centro Agrotecnológico de Teguise. / La Provincia

Firme defensa de los intereses canarios

A lo largo del encuentro, Cristina Valido hizo un llamado al Gobierno de España para que defienda con firmeza los intereses del Archipiélago ante la Unión Europea. Subrayó la necesidad de blindar el POSEI y la PAC adaptada para las regiones ultraperiféricas, como las Islas Canarias, asegurando que la sostenibilidad y la competitividad del sector primario no pueden ponerse en peligro.

"No podemos hablar de cohesión territorial ni de transición ecológica sin garantizar la supervivencia del sector primario en Canarias", afirmó Valido, recalcando que estos temas deben ser tratados con la urgencia y seriedad que merecen para evitar que el Archipiélago pierda su capacidad productiva.

Un nacionalismo canario comprometido con sus ciudadanos

El evento también contó con la participación de otros miembros destacados de Coalición Canaria, como el senador por la Comunidad Autónoma, Pedro San Ginés, y la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín. En sus intervenciones, ambos coincidieron en destacar la importancia de tener una representación política que defienda exclusivamente los intereses de Canarias en el Congreso de los Diputados.

San Ginés reiteró que Coalición Canaria es un partido que “no obedece a ningún partido con sede central en Madrid” y que su lealtad política está únicamente con los intereses de Canarias y su gente. En ese sentido, criticó la falta de prioridad del Gobierno central y los partidos estatales en cuestiones clave para el Archipiélago, como la inmigración o las infraestructuras.

El papel de Coalición Canaria frente a la política estatal

La intervención de Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, también fue mencionada por San Ginés, quien destacó su postura firme ante la falta de compromiso del Gobierno de España con las necesidades de Canarias. Clavijo ha sido un defensor incansable de los intereses de las Islas, especialmente en temas relacionados con la pesca y los fondos europeos, tal y como reflejó el senador al destacar la moción presentada en la Comisión de Pesca del Senado.

La necesidad de un nacionalismo fuerte en el Congreso

En el contexto político actual, en el que las mayorías absolutas son difíciles de alcanzar, Coalición Canaria se posiciona como una fuerza clave para defender los intereses de Canarias. La experiencia de otras regiones, como el País Vasco o Cataluña, ha demostrado que disponer de una voz propia en el Congreso es esencial para garantizar la atención y los recursos que las Islas necesitan.