Nueva imprudencia en las costas de Lanzarote: turistas hacen caso omiso a la prohibición en Los Charcones

La costa de Lanzarote continúa siendo escenario de imprudencias por parte de turistas que desoyen las alertas de seguridad. Esta vez, un grupo de visitantes ignoró las indicaciones y accedió a la zona de Los Charcones (Yaiza), un área restringida y peligrosa, donde el pasado domingo un joven turista estadounidense perdió la vida en la zona de las piscinas naturales debido a las fuertes corrientes y las condiciones del mar.

La Policía Local de Yaiza sorprendió en la mañana de este jueves a varias personas en el camino de tierra de acceso a Los Charcones tras saltarse la prohibición que impide transitar por esa zona.

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote ha intensificado la vigilancia en la costa noroeste, oeste y suroeste de Lanzarote, así como en La Graciosa, para evitar que más personas se acerquen a las zonas peligrosas. Además, se ha decidido amarrar la flota pesquera y deportiva en los puertos orientados al norte, oeste y suroeste de Lanzarote y en La Graciosa, como medida preventiva debido al fuerte oleaje.

Llamamiento a la responsabilidad y la prevención

Las autoridades han insistido en la importancia de seguir las recomendaciones y respetar las señales de seguridad para evitar tragedias. A pesar de los esfuerzos por garantizar la seguridad en la costa, la imprudencia de algunos visitantes sigue siendo una preocupación constante. El acceso a zonas como Los Charcones, donde el mar presenta un riesgo alto incluso para los más experimentados, sigue siendo un problema recurrente, especialmente durante episodios de mal tiempo.

En este sentido, el Cabildo de Lanzarote y el Consorcio de Seguridad y Emergencias han reiterado la importancia de la concienciación y el respeto por las normativas vigentes para disfrutar de la isla de forma segura.

Turistas, este jueves, en el camino de acceso a Los Charcones, en el municipio de Yaiza, en el sur de Lanzarote / P. L. Y.

Alerta por fenómenos costeros en Canarias

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, actualizó la situación pasando a alerta por fenómenos costeros en el archipiélago, a partir de las 00:00 horas del miércoles 28 de enero. Esta decisión se ha tomado entiendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

El aviso afecta a las islas de El Hierro, La Palma y La Gomera, y litoral norte y oeste de Tenerife y Gran Canaria, así como de Fuerteventura y Lanzarote, incluyendo en este caso la totalidad de las costas de Jandía, en Fuerteventura.

El resto de las costas de la comunidad autónoma, en las costas del este y sureste de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, se mantiene la declaración de la situación de prealerta.

Olas de hasta cinco metros

El pronóstico es de mar combinada del noroeste con olas de entre 4 y 5 metros de altura, principalmente por mar de fondo, afectando con especial intensidad a las costas abiertas al norte y al oeste. En costas del este y sureste, olas que no sobrepasarán los 2 metros de altura, en general.

Periodo del oleaje largo, de 16 a 18 segundos, con un coeficiente de mareas medio para el jueves (61).

Vehículos, este jueves, cerca de Los Charcones / P. L .Y.

El horario de las pleamares del jueves 29 de enero es de 10:20 a 10:40 horas la pleamar de la mañana, y de 22:45 a 23:10 horas la pleamar de la noche, según las diferentes localidades.