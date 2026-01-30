Emergencias de Lanzarote cierra 2025 con casi 4.900 intervenciones y se prepara para celebrar 25 años de servicio público

La ONG Emergencias de Lanzarote (Emerlan) ha cerrado el año 2025 con un balance de 4.872 intervenciones (4.829 en 2024), una cifra que refleja la intensa actividad desarrollada por esta entidad en el ámbito de las emergencias, el rescate y la acción social en Lanzarote y La Graciosa. Con estos datos, la organización afronta 2026 con un hito destacado: el 25 aniversario desde el inicio de su labor al servicio de la ciudadanía.

Uno de los principales ámbitos de actuación de Emerlan durante el último año ha sido la atención sanitaria urgente. En total, se realizaron 2.426 intervenciones sanitarias, dando cobertura tanto a la isla de Lanzarote como a La Graciosa. Esta cifra pone de manifiesto la alta demanda asistencial existente y la relevancia de contar con recursos sanitarios de proximidad, coordinados con los sistemas públicos de emergencias.

Intervenciones especializadas en tierra y montaña

Durante 2025, las Unidades de Drones, K9, Emergencias y Montaña de Emerlan participaron conjuntamente en 605 actuaciones. Estas intervenciones incluyeron búsquedas de personas, rescates en zonas de difícil acceso, achiques de agua e incidencias provocadas por fenómenos meteorológicos adversos.

La combinación de tecnología, formación especializada y coordinación operativa ha permitido dar respuesta a situaciones complejas, reforzando la capacidad de reacción ante emergencias terrestres y de montaña.

Casi 1.850 actuaciones en el medio acuático

El ámbito marítimo y costero volvió a ser uno de los más activos. Emerlan desarrolló 1.841 intervenciones acuáticas, que abarcaron rescates en el mar, evacuaciones hospitalarias, remolques de embarcaciones y primeros auxilios en playas.

Dentro de este apartado, destaca el trabajo de la embarcación GES-EMERLAN, movilizada en 56 ocasiones a lo largo del año y con un balance de 27 personas rescatadas en el mar, una cifra relevante en un territorio con gran afluencia turística y actividad náutica.

Acción social y atención a personas vulnerables

Más allá de las emergencias, Emerlan mantiene un firme compromiso con la acción social. Su Departamento Social desarrolla una labor continuada de apoyo a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Un 25 aniversario marcado por el compromiso ciudadano

De cara a 2026, Emergencias de Lanzarote celebra 25 años de trayectoria, un periodo marcado por la vocación de servicio de voluntarios y profesionales que hacen posible transformar las estadísticas en ayuda real. Desde la organización subrayan que, más allá de los números, lo esencial son las personas atendidas y la seguridad aportada a la población.