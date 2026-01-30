Una fotógrafa canaria logra un premio internacional por una obra de 'lightpainting' creada en Lanzarote

La fotografía creativa nocturna vuelve a situar a Lanzarote en el mapa internacional gracias al trabajo de la fotógrafa Rosa García (@rosagvnocturnas), quien en diciembre de 2025 obtuvo el primer premio en un concurso internacional de lightpainting.

El certamen fue impulsado por el fotógrafo Charlie Wallertz junto a la marca Neewer y reunió a participantes de distintos países especializados en esta disciplina artística.

La obra premiada, titulada Sinfonía de Luz, destaca por haber sido realizada en una única toma de larga exposición, sin montajes ni retoques digitales posteriores. Un aspecto especialmente valorado en este tipo de concursos, donde la complejidad técnica y la planificación previa son claves para el resultado final.

'Sinfonía de luz', fotografía de Rosa García realizada con la técnica de 'lightpainting' y ganadora del primer premio del concurso internacional de fotografía impulsado por el fotógrafo Charlie Wallertz junto a la marca Neewer. / Rosa García (@rosagvnocturnas)

Qué es el 'lightpainting' y por qué es tan exigente

El lightpainting, o pintura con luz, es una técnica fotográfica que consiste en dibujar o crear formas luminosas durante una exposición prolongada, manteniendo la cámara completamente fija. Las imágenes se construyen en tiempo real mediante el uso de linternas, tubos LED u otras fuentes de luz, lo que exige precisión, coordinación y un profundo conocimiento de la iluminación y el tiempo de exposición.

En el caso de Sinfonía de Luz, la fotografía se realizó durante 208 segundos, un intervalo en el que cada movimiento cuenta. La imagen muestra a Ceci, una chica que toca la guitarra eléctrica, quien participó como modelo y tuvo que permanecer totalmente inmóvil durante más de tres minutos, un reto habitual en este tipo de escenas nocturnas.

Herramientas y proceso creativo

Para generar los distintos efectos luminosos, Rosa García utilizó un tubo de luz artesanal conectado a una linterna, cajas de luz con flash para simular notas musicales, una linterna tipo escáner para iluminar a la modelo y otra fuente independiente para destacar el entorno. Todo el proceso se llevó a cabo de forma manual, coordinando cada elemento de luz durante la exposición.

Este método refuerza el carácter artesanal del lightpainting, una disciplina donde el resultado final depende casi por completo del trabajo realizado en el momento de la toma.

Herramientas utilizadas por Rosa García para hacer la fotografía 'Sinfonía de luz'. / Rosa García (@rosagvnocturnas)

La antigua rofera de Teseguite como escenario

La fotografía se realizó el 1 de noviembre de 2025 en la antigua rofera de Teseguite (municipio de Teguise), un espacio volcánico del interior de Lanzarote con una fuerte carga visual. Su textura, formas y tonalidades encajaban con la idea de ritmo, música y movimiento que la autora buscaba transmitir a través de la luz.

Este tipo de localizaciones refuerzan el valor paisajístico de la isla y ponen de relieve el potencial de los entornos naturales de Canarias para la creación artística, siempre desde una perspectiva respetuosa con el medio.

A partir del minuto 24 del siguiente vídeo de YouTube se da a conocer el nombre de la fotografía ganadora y su autora en el certamen que promueve Charlie Wallertz junto a la marca Neewer.

Un premio y una trayectoria consolidada

El galardón obtenido incluye un tubo de luz profesional, de la marca Neewer, una herramienta habitual en fotografía creativa que permite trabajar con distintos colores e intensidades. Más allá del premio material, el reconocimiento supone un nuevo impulso a la trayectoria de la fotógrafa.

No es la primera vez que su trabajo recibe atención. En 2020 ya había conseguido el primer premio en el concurso nacional Artur Vidal, organizado por la asociación Spotters de Barcelona – El Prat, con una imagen nocturna tomada en el aeropuerto César Manrique de Lanzarote, donde combinaba trazas de luz de un avión con una gran esfera luminosa.

Fotografía en el Aeropuerto César Manrique Lanzarote, hecha por Rosa García y ganadora del primer premio del concurso nacional Spotters de Barcelona – El Prat en 2020. / Rosa García (@rosagvnocturnas)

Canarias, un referente para la fotografía nocturna

Este nuevo reconocimiento internacional refuerza la proyección de Canarias como escenario privilegiado para la fotografía nocturna y creativa, gracias a sus paisajes volcánicos y a la calidad de su cielo nocturno.

La combinación de técnica, paisaje y creatividad vuelve a demostrar que la fotografía hecha en las islas puede alcanzar un impacto internacional sin perder su vínculo con el territorio.