El PSOE alerta de que Lanzarote registra 11.083 viviendas vacacionales, un 115 % más que en junio de 2023
María Dolores Corujo critica la gestión del Gobierno de Canarias y el Cabildo por el aumento de la oferta vacacional, que dificulta el acceso a la vivienda
El PSOE denuncia que Lanzarote registra 11.083 viviendas vacacionales, según datos del propio Gobierno de Canarias, un 115 % más que las que había en junio de 2023, lo que relaciona con "la peor crisis de vivienda de la historia" de la isla.
La secretaria insular del PSOE de Lanzarote, María Dolores Corujo, señala en un comunicado que "hoy en Lanzarote no solo la vivienda es cara, sino que no existe. Desde que gobiernan Betancort y Clavijo encontrar una casa se ha vuelto imposible para la mayoría de la gente que vive y trabaja aquí".
Corujo destaca que en junio de 2023 se contabilizaban alrededor de 5.198 viviendas vacacionales, coincidiendo con el inicio del mandato de Oswaldo Betancort en el Cabildo de Lanzarote y de Fernando Clavijo en el Gobierno de Canarias.
"Una ley de moratoria sin límites"
"Hemos pasado de poco más de 5.000 a más de 11.000 viviendas vacacionales. Este crecimiento no es casual, responde a un efecto llamada generado por el anuncio de una ley sin moratoria y sin límites, mientras se renuncia deliberadamente a aplicar la Ley de Vivienda para frenar el precio del alquiler", ha criticado.
La dirigente socialista ha acusado a Coalición Canaria de "haber puesto el cartel de se alquila a toda Lanzarote", priorizando el negocio turístico frente al derecho a la vivienda de la población residente.
"Han dejado que el mercado se desboque y hoy lo pagan las familias, los jóvenes y los trabajadores de esta isla", ha añadido.
Casi 6.000 viviendas vacacionales más
Corujo es especialmente crítica con la actitud del Cabildo de Lanzarote, "que recientemente se ha vanagloriado de haber retirado unas 800 viviendas vacacionales del mercado".
A su juicio, "es una desvergüenza presumir de 800 menos cuando bajo su gestión han entrado casi 6.000 nuevas viviendas vacacionales. Ese es el balance real de su política", ha subrayado.
Los socialistas consideran que "maquillar las cifras no cambia la realidad: Lanzarote vive la peor crisis habitacional de su historia reciente, con alquileres inasumibles, vecinos expulsados de sus barrios y jóvenes que no pueden emanciparse".
Zonas tensionadas
Corujo ha reprochado al Gobierno de Canarias que "se niegue a declarar zonas tensionadas, a intervenir los precios y a adoptar medidas de protección para la población residente", lo que deja el acceso a la vivienda en manos del mercado.
"El resultado de su modelo es una isla cada vez más inaccesible para su propia gente", ha concluido Corujo, quien ha recalcado que "la vivienda es un derecho, no un negocio sin límites".
Por ello, ha advertido de que "frente a este modelo injusto van a encontrar al PSOE de Lanzarote en frente, defendiendo el derecho a vivir en esta isla".
