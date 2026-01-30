Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Real Sociedad B - UD Las Palmas: horario y dónde verNueva Línea CarnavalEx vicepresidente de Coca-ColaMuere turista alemánSoftware Hospital Doctor Negrín
instagramlinkedin

Un satélite europeo muestra cómo las lluvias tiñen de verde Lanzarote y Fuerteventura

Las imágenes satelitales reflejan cómo las precipitaciones transformaron el paisaje de las dos islas más orientales de Canarias, pasando de tonos ocres a una extensa cobertura vegetal en diez días

Un satélite europeo muestra cómo las lluvias tiñen de verde Lanzarote y Fuerteventura

Un satélite europeo muestra cómo las lluvias tiñen de verde Lanzarote y Fuerteventura

Marcos Ojeda/FOTO: Copernicus EU

Aránzazu Fernández

Arrecife

Las recientes lluvias registradas en Lanzarote y Fuerteventura han provocado una transformación poco habitual en el paisaje de las dos islas más orientales del Archipiélago. Este cambio ha quedado reflejado en dos imágenes aéreas difundidas el viernes 30 de enero por uno de los satélites Sentinel-2, perteneciente al programa europeo Copernicus, que permiten comparar el estado del territorio con apenas diez días de diferencia.

Las instantáneas, tomadas el 16 y el 26 de enero de 2026, muestran de forma clara cómo amplias zonas que tradicionalmente presentan tonos ocres y dorados han pasado a exhibir una cobertura vegetal notablemente más extensa, consecuencia directa de las precipitaciones acumuladas desde mediados de diciembre.

Un cambio visible desde el espacio

Lanzarote y Fuerteventura se sitúan en el Atlántico oriental, frente a la costa noroeste de África, y comparten unas características ambientales muy concretas. Ambas islas, detalla Copernicus en su cuenta de Instagram (@copernicus_eu), se definen por un clima árido o semiárido, con escasez de recursos de agua dulce y un territorio dominado por suelos volcánicos y arenosos, factores que suelen limitar el desarrollo de vegetación natural.

Sin embargo, según los datos recogidos por Copernicus, las precipitaciones de las últimas semanas han superado ampliamente los registros históricos, alterando de forma temporal ese patrón habitual. En la imagen del 16 de enero todavía predominan los colores secos, mientras que en la del 26 de enero se aprecia una mancha verde continua en colinas, valles y áreas volcánicas.

Sentinel-2 y el seguimiento ambiental

Las imágenes proceden de la constelación Sentinel-2, diseñada para observar la superficie terrestre con gran detalle. Este tipo de satélites permite analizar la evolución de la vegetación, detectar estrés hídrico y evaluar el riesgo de erosión del suelo, aspectos clave para territorios frágiles como las islas orientales de Canarias.

Gracias a estos datos, las administraciones públicas y los equipos técnicos pueden mejorar la gestión de los recursos hídricos, anticipar posibles impactos ambientales y planificar medidas de conservación del territorio, especialmente tras episodios meteorológicos extremos.

Herramienta clave para emergencias y medio ambiente

La información generada por Copernicus tiene aplicaciones directas en ámbitos como la gestión de emergencias, la agricultura, el seguimiento del cambio climático y la protección de los ecosistemas. En regiones con suelos poco consolidados, como Lanzarote y Fuerteventura, el aumento rápido de la vegetación también ayuda a identificar zonas donde puede existir riesgo de escorrentías o erosión tras lluvias intensas.

Este tipo de análisis complementa el trabajo que realizan organismos públicos en materia de medio ambiente y protección civil, tanto a nivel autonómico como europeo.

Los campos del norte de Lanzarote se tiñen de verde por las lluvias del invierno

Los campos del norte de Lanzarote se tiñen de verde por las lluvias del invierno

Ver galería

Los campos del norte de Lanzarote se tiñen de verde por las lluvias del invierno / José Miguel Arráez Guadalupe

Qué es el programa Copernicus

Copernicus es el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea, desarrollado de forma conjunta por la Comisión Europea, la Agencia Espacial Europea (ESA) y otros organismos comunitarios. Su objetivo es ofrecer información fiable, actualizada y de acceso gratuito sobre el estado del planeta.

El sistema combina una red de satélites propios —los Sentinel— con datos recogidos desde tierra, mar y aire. Sus principales áreas de aplicación incluyen la vigilancia medioambiental, la seguridad, la agricultura, la gestión de catástrofes naturales y el análisis del cambio climático.

Noticias relacionadas y más

Las imágenes difundidas esta semana vuelven a poner de relieve la utilidad de la observación espacial para comprender fenómenos locales y cómo, incluso en territorios tradicionalmente secos como las islas orientales de Canarias, la naturaleza puede responder de forma rápida y visible cuando se dan las condiciones adecuadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Lotería Nacional cae en Canarias
  2. El padre del niño fallecido que limpiaba playas en Lanzarote: “Noe ha vuelto a ser un héroe y salvará vidas”
  3. Sara Carbonero reaparece en la intimidad de su hogar tras una operación urgente en Lanzarote: así avanza su recuperación rodeada de sus hijos
  4. Nueva imprudencia en las costas de Lanzarote: turistas hacen caso omiso de la prohibición de acceder a Los Charcones
  5. Haría y Teguise encabezan las denuncias por infracciones urbanísticas y ambientales en Lanzarote: los datos por municipios
  6. Sara Carbonero, entre el dolor y la calma: su casa, su círculo y la lucha silenciosa tras ser operada en Lanzarote
  7. El Atlántico con la cruz de Génova
  8. La Justicia reconoce el máximo subsidio a una trabajadora de Lanzarote discriminada por razón de sexo

Aparatoso vuelco de un coche de la Policía Local de Tías en Lanzarote

Aparatoso vuelco de un coche de la Policía Local de Tías en Lanzarote

La increíble transformación verde de Lanzarote y Fuerteventura vista desde el espacio

La Justicia reconoce el máximo subsidio a una trabajadora de Lanzarote discriminada por razón de sexo

La Justicia reconoce el máximo subsidio a una trabajadora de Lanzarote discriminada por razón de sexo

Emergencias de Lanzarote cierra 2025 con casi 4.900 intervenciones y se prepara para celebrar 25 años de servicio público

Emergencias de Lanzarote cierra 2025 con casi 4.900 intervenciones y se prepara para celebrar 25 años de servicio público

El PSOE alerta de que Lanzarote registra 11.083 viviendas vacacionales, un 115 % más que en junio de 2023

El PSOE alerta de que Lanzarote registra 11.083 viviendas vacacionales, un 115 % más que en junio de 2023

El Cabildo de Lanzarote insta a frenar el deslinde de las zonas de energías renovables

El Cabildo de Lanzarote insta a frenar el deslinde de las zonas de energías renovables

Rescatada una excursionista de 70 años tras sufrir una caída en un sendero de Femés

Rescatada una excursionista de 70 años tras sufrir una caída en un sendero de Femés

Nueva imprudencia en las costas de Lanzarote: turistas hacen caso omiso de la prohibición de acceder a Los Charcones

Nueva imprudencia en las costas de Lanzarote: turistas hacen caso omiso de la prohibición de acceder a Los Charcones
Tracking Pixel Contents