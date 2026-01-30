Un satélite europeo muestra cómo las lluvias tiñen de verde Lanzarote y Fuerteventura

Las recientes lluvias registradas en Lanzarote y Fuerteventura han provocado una transformación poco habitual en el paisaje de las dos islas más orientales del Archipiélago. Este cambio ha quedado reflejado en dos imágenes aéreas difundidas el viernes 30 de enero por uno de los satélites Sentinel-2, perteneciente al programa europeo Copernicus, que permiten comparar el estado del territorio con apenas diez días de diferencia.

Las instantáneas, tomadas el 16 y el 26 de enero de 2026, muestran de forma clara cómo amplias zonas que tradicionalmente presentan tonos ocres y dorados han pasado a exhibir una cobertura vegetal notablemente más extensa, consecuencia directa de las precipitaciones acumuladas desde mediados de diciembre.

Un cambio visible desde el espacio

Lanzarote y Fuerteventura se sitúan en el Atlántico oriental, frente a la costa noroeste de África, y comparten unas características ambientales muy concretas. Ambas islas, detalla Copernicus en su cuenta de Instagram (@copernicus_eu), se definen por un clima árido o semiárido, con escasez de recursos de agua dulce y un territorio dominado por suelos volcánicos y arenosos, factores que suelen limitar el desarrollo de vegetación natural.

Sin embargo, según los datos recogidos por Copernicus, las precipitaciones de las últimas semanas han superado ampliamente los registros históricos, alterando de forma temporal ese patrón habitual. En la imagen del 16 de enero todavía predominan los colores secos, mientras que en la del 26 de enero se aprecia una mancha verde continua en colinas, valles y áreas volcánicas.

Sentinel-2 y el seguimiento ambiental

Las imágenes proceden de la constelación Sentinel-2, diseñada para observar la superficie terrestre con gran detalle. Este tipo de satélites permite analizar la evolución de la vegetación, detectar estrés hídrico y evaluar el riesgo de erosión del suelo, aspectos clave para territorios frágiles como las islas orientales de Canarias.

Gracias a estos datos, las administraciones públicas y los equipos técnicos pueden mejorar la gestión de los recursos hídricos, anticipar posibles impactos ambientales y planificar medidas de conservación del territorio, especialmente tras episodios meteorológicos extremos.

Herramienta clave para emergencias y medio ambiente

La información generada por Copernicus tiene aplicaciones directas en ámbitos como la gestión de emergencias, la agricultura, el seguimiento del cambio climático y la protección de los ecosistemas. En regiones con suelos poco consolidados, como Lanzarote y Fuerteventura, el aumento rápido de la vegetación también ayuda a identificar zonas donde puede existir riesgo de escorrentías o erosión tras lluvias intensas.

Este tipo de análisis complementa el trabajo que realizan organismos públicos en materia de medio ambiente y protección civil, tanto a nivel autonómico como europeo.

Los campos del norte de Lanzarote se tiñen de verde por las lluvias del invierno / José Miguel Arráez Guadalupe

Qué es el programa Copernicus

Copernicus es el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea, desarrollado de forma conjunta por la Comisión Europea, la Agencia Espacial Europea (ESA) y otros organismos comunitarios. Su objetivo es ofrecer información fiable, actualizada y de acceso gratuito sobre el estado del planeta.

El sistema combina una red de satélites propios —los Sentinel— con datos recogidos desde tierra, mar y aire. Sus principales áreas de aplicación incluyen la vigilancia medioambiental, la seguridad, la agricultura, la gestión de catástrofes naturales y el análisis del cambio climático.

Las imágenes difundidas esta semana vuelven a poner de relieve la utilidad de la observación espacial para comprender fenómenos locales y cómo, incluso en territorios tradicionalmente secos como las islas orientales de Canarias, la naturaleza puede responder de forma rápida y visible cuando se dan las condiciones adecuadas.