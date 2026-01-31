Haría celebra del 6 al 8 de febrero el IX Festival de Guitarra
El área de Cultura del Ayuntamiento de Haría, en colaboración con el Cabildo de Lanzarote, organiza la novena edición del Festival Internacional de Guitarra.
El evento se celebrará del 6 al 8 de febrero en espacios emblemáticos del municipio, como la Sala El Aljibe y el Auditorio de la Cueva de los Verdes.
El encuentro comenzará el 6 de febrero en la Sala El Aljibe, a las 20.00 horas, con la actuación de Federica Artuso, José de Chaparro, Chaparro de Málaga y Liana Llauger.
El sábado 7 de febrero, a las 12.00 horas, se celebrará el concierto Guitarras en Aljibe en la Sala El Aljibe de Haría, seguido de la ponencia del luthier Fabio Zontini a las 19.00 h.
Ese mismo día, a las 20.00 horas, se celebrará la Noche de Guitarras con las actuaciones de Mirta Álvarez, Paolo Besson y Chaparro de Málaga.
El festival finalizará el domingo 8 de febrero a las 18.00 horas en el Auditorio de la Cueva de los Verdes, con la clausura a cargo de varios músicos internacionales.
Participarán artistas como Federica Artuso, Antonio de la Rosa, Alexis Vallejos, Luis Alberto Soria y otros reconocidos intérpretes del panorama guitarrístico.
Las entradas están disponibles en la página oficial del evento: https://culturedharia.com/guitarras-en-haria/.
- La Lotería Nacional cae en Canarias
- Un satélite europeo muestra cómo las lluvias tiñen de verde Lanzarote y Fuerteventura
- El padre del niño fallecido que limpiaba playas en Lanzarote: “Noe ha vuelto a ser un héroe y salvará vidas”
- La Justicia reconoce el máximo subsidio a una trabajadora de Lanzarote discriminada por razón de sexo
- Una fotógrafa canaria logra un premio internacional por una obra de 'lightpainting' creada en Lanzarote
- Nueva imprudencia en las costas de Lanzarote: turistas hacen caso omiso de la prohibición de acceder a Los Charcones
- El Atlántico con la cruz de Génova
- Lanzarote retira casi 900 viviendas vacacionales del mercado turístico tras intensificar la inspección insular