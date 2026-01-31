‘El rescate de Erika Midas’: educación financiera sin pausa en Lanzarote

La Cámara de España y Fundación Mapfre, con la cofinanciación de la Unión Europea y la colaboración de la Cámara de Lanzarote y La Graciosa, han puesto en marcha la tercera edición de la ruta Finexit, un escape room itinerante para fomentar la formación financiera.

Esta edición recorrerá unos 150 centros de Formación Profesional en 110 ciudades españolas durante el curso 2025-26. En total, se espera la participación de 8.000 jóvenes.

Por primera vez, la iniciativa llega a las Islas Canarias, usando una actividad gamificada donde los estudiantes aprenden a interpretar balances empresariales o pólizas de seguros.

También realizarán cambio de divisas, aprenderán el código IBAN, y conceptos como el Retorno de la Inversión (ROI). Además, trabajarán herramientas como el DAFO y el organigrama de empresa.

El objetivo es proporcionar al alumnado educación financiera práctica. Esta semana, la actividad se desarrolló en Lanzarote, pasando por el IES Las Maretas, el IES Tías y el CIFP Zonzamas.

La iniciativa da continuidad a los dos cursos anteriores, donde se logró una amplia participación. El año pasado visitó 119 centros de FP en 15 comunidades autónomas, con más de 6.300 estudiantes.

En esta edición se llegará a más colegios y se priorizarán localidades fuera de capitales, con menor acceso a programas de educación financiera como este.

La narrativa gira en torno a Erika Midas, fundadora de Midas Corp, desaparecida tras detectarse una señal anómala desde Phobos, la luna de Marte.

Los estudiantes deben embarcarse en la misión Ares-VII, superar desafíos con trabajo en equipo, e investigar la señal aplicando conceptos de educación financiera para desbloquear pistas.

Este escape room de ciencia ficción permite aprender de forma dinámica y práctica, integrando entretenimiento y conocimiento financiero en un entorno envolvente.

El sistema garantiza que los estudiantes practiquen y dominen conceptos financieros en un ambiente de alta tensión y motivación.

Según el informe PISA, el alumnado español de 15 años muestra bajo rendimiento en competencia financiera respecto a la media de la OCDE.

Noticias relacionadas

El 17% no alcanza el nivel básico, y solo un 4,7% se considera excelente, frente al 10,6% de otros países occidentales, lo que refuerza la necesidad de campañas como Finexit.