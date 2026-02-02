Alejandro Ramírez (PP) se pasa al Grupo Mixto en el Ayuntamiento de Teguise y deja en minoría al grupo de gobierno

El concejal de Deportes y Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Teguise, Alejandro Ramírez (PP), ha anunciado este lunes a través de sus redes sociales que se pasa al Grupo Mixto en la Corporación municipal y deja sus responsabilidades de gobierno.

Tras la salida de Ramírez el grupo de gobierno de Teguise lo integran siete representantes de CC, dos del PP y el exedil de Vox, en total diez ediles frente a los once de la oposición. De ese modo, la alcaldesa, la nacionalista Olivia Duque, pierde la mayoría.

La oposición en Teguise la forman ahora, ocho concejales del PSOE, partido que ganó las elecciones en 2023 con Marcos Bergaz a la cabeza, el edil de NC, el de Primero Teguise y Alejandro Ramírez.

