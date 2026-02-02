Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alejandro Ramírez (PP) se pasa al Grupo Mixto en el Ayuntamiento de Teguise y deja en minoría al grupo de gobierno

Tras la marcha de Ramírez, el PP se queda ahora con dos de sus tres concejales en el gobierno municipal de La Villa más los siete de CC y el edil de Vox

Alejandro Ramírez (PP), anuncia que se pasa al Grupo Mixto en el Ayuntamiento de Teguise. / @aramirezdoblado

La Provincia

La Provincia

Arrecife

El concejal de Deportes y Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Teguise, Alejandro Ramírez (PP), ha anunciado este lunes a través de sus redes sociales que se pasa al Grupo Mixto en la Corporación municipal y deja sus responsabilidades de gobierno.

Tras la salida de Ramírez el grupo de gobierno de Teguise lo integran siete representantes de CC, dos del PP y el exedil de Vox, en total diez ediles frente a los once de la oposición. De ese modo, la alcaldesa, la nacionalista Olivia Duque, pierde la mayoría.

La oposición en Teguise la forman ahora, ocho concejales del PSOE, partido que ganó las elecciones en 2023 con Marcos Bergaz a la cabeza, el edil de NC, el de Primero Teguise y Alejandro Ramírez.

