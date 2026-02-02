Comienzan las obras del nuevo retén de emergencias en Tías para reforzar la seguridad en Lanzarote

Las obras del nuevo retén del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote en el municipio de Tías ya están en marcha. El inicio oficial de los trabajos se produjo tras la firma del acta de replanteo este lunes, un paso administrativo imprescindible que marca el comienzo de una infraestructura largamente demandada y considerada estratégica para mejorar la atención ante emergencias en el centro y sur de la isla.

El proyecto supone un avance relevante en la organización territorial de los servicios de extinción de incendios, salvamento y coordinación operativa, con el objetivo de ofrecer una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier incidente.

Descentralizar los servicios de emergencia

El nuevo retén permitirá descongestionar los actuales parques de bomberos y acercar los recursos de emergencia a zonas con un crecimiento poblacional y turístico notable. La ubicación en Tías refuerza el modelo de descentralización de los servicios públicos esenciales, facilitando una cobertura más equilibrada en todo el territorio insular.

Durante el arranque de las obras estuvieron presentes el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort; la vicepresidenta insular y responsable del área de Planificación y Proyectos, María Jesús Tovar; y el presidente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, Francisco J. Aparicio. Todos coincidieron en destacar la relevancia del proyecto para garantizar igualdad en la atención a la ciudadanía, independientemente del municipio de residencia.

Presupuesto, financiación y plazos de ejecución

La actuación cuenta con un presupuesto de adjudicación de 1.102.636 euros, financiados a través de los Fondos de Desarrollo de Canarias (FDCAN), un instrumento destinado a impulsar infraestructuras estratégicas en el Archipiélago. El plazo de ejecución previsto es de cuatro meses, por lo que la instalación podría estar operativa en el corto plazo si se cumplen los tiempos establecidos.

El inicio de las obras pone fin a un proceso administrativo complejo, marcado por la resolución de un contrato anterior y la posterior redacción de un nuevo proyecto técnico en mayo de 2025, que permitió desbloquear definitivamente la actuación y adjudicar los trabajos el pasado mes de diciembre.

Arrancan las obras del retén del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote en Tías / La Provincia

Mejora de los tiempos de respuesta en el centro y sur de Lanzarote

Desde el Cabildo de Lanzarote se subraya que esta infraestructura es esencial para reducir de forma significativa los tiempos de intervención en situaciones de emergencia. El objetivo es reforzar la red de protección civil y ofrecer un servicio homogéneo en toda la isla, una demanda histórica especialmente en los núcleos alejados del norte.

Esta mejora resulta especialmente relevante en una isla con alta actividad turística y con un territorio amplio que exige una planificación eficiente de los recursos de seguridad.

Instalaciones modernas para los profesionales de emergencias

El proyecto contempla la reforma integral de la edificación existente, que será transformada en un centro operativo moderno y funcional. El nuevo retén contará con oficinas, vestuarios y tres apartamentos independientes destinados al descanso del personal de guardia, mejorando así las condiciones laborales de los profesionales.

Además, el edificio albergará la sede del Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN), lo que convertirá a Tías en un punto estratégico para la gestión y coordinación de emergencias a nivel insular.

Refuerzo de recursos humanos y materiales

El inicio de esta obra se enmarca en una política más amplia de refuerzo del sistema de emergencias. En este sentido, el Cabildo ha incrementado en 600.000 euros la aportación anual al Consorcio de Seguridad y Emergencias, una medida que permite no solo construir nuevas instalaciones, sino también dotarlas de los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su operatividad desde el primer día.

La puesta en marcha del nuevo retén de Tías responde a una estrategia de planificación territorial que busca anticiparse a los riesgos y mejorar la capacidad de respuesta ante incendios, accidentes y otras situaciones críticas.