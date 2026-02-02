Música, espíritu carnavalero y encuentros culturales: planes para este febrero en Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote, a través del Área de Cultura, presenta su programación cultural para el mes de febrero, una agenda marcada por la música en directo, el ambiente del Carnaval y una oferta diversa de propuestas escénicas y expositivas. Este mes, la isla vibra al ritmo de grandes conciertos, espectáculos festivos y encuentros con la creación contemporánea.

El consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote, Jesús Machín Tavío, destaca que "seguimos apostando por una programación diversa y de calidad, que atiende a los lenguajes contemporáneos, pero también celebramos nuestras tradiciones con propuestas vinculadas al Carnaval que llenarán los espacios culturales de alegría y participación, reflejando el compromiso del Cabildo con una cultura cercana y accesible".

Música

La soprano canaria Raquel Lojendio y la pianista madrileña Chiky Martín ofrecerán un recital muy especial en el Teatro Víctor Fernández Gopar "El Salinero" el 6 de febrero. Bajo el título Cantos de dos mundos, recorrerán musicalmente España, Argentina y Brasil a través de compositores como Lorca, Falla, Halffter, Guastavino, Ginastera, Villa-Lobos o Ovalle, en un encuentro entre dos tradiciones unidas por el Atlántico.

En El Almacén, el 27 de febrero, el baterista y compositor Takeo Takahashi lidera Melodías forjadas, un proyecto de jazz contemporáneo inspirado en la obra escultórica de Martín Chirino. Junto a Sergi Sirvent al piano y David Mengual al contrabajo, ofrecerán un diálogo entre música e imagen, improvisación y forma, evocando el espíritu libre y expresivo del artista canario.

Espíritu carnavalero

El Almacén acoge una nueva y esperada edición del Cabaret Canalla, los días 11 y 12 de febrero. Entre risas, música y sátira, esta afiebrada troupe de limpiadoras transforma la sala Buñuel en un festín carnavalesco lleno de improvisación, crítica y desparpajo.

La tradición también se celebra en el escenario del Teatro Víctor Fernández Gopar "El Salinero" el 13 de febrero, con Banderas del tiempo, una experiencia intensa y ritual que reactiva, desde la escena, la práctica viva de Los Buches. Música, cuerpo y comunidad se entrelazan en una propuesta que lleva el carnaval tradicional de Lanzarote al terreno del patrimonio inmaterial contemporáneo.

Encuentros y charlas

El ciclo Memoria de los jueves continúa el 5 de febrero en la Sala Saramago de la Fundación César Manrique con una charla del investigador Saúl Rojas bajo el título Isla de cine. La memoria cinematográfica de Lanzarote. La sesión propone una mirada al territorio insular como archivo fílmico, repasando producciones rodadas en Lanzarote y La Graciosa.

El 20 de febrero, El Almacén acoge Señoras y Señoras, un show pop feminista con Mariola Cubells y María Guerra que mezcla humor, anécdotas y crítica audiovisual. Basado en el libro Mejor que nunca, esta propuesta escénica celebra a las mujeres nacidas en los años sesenta y reflexiona sobre cómo han transformado las estructuras impuestas y redefinido conceptos clave.

Escena Lanzarote

El ciclo Escena Lanzarote ofrece este mes una propuesta doble de la prestigiosa compañía Marcat Dance. El sábado 28 de febrero, el Auditorio de Jameos del Agua acoge Afines, una pieza de danza contemporánea creada e interpretada por Mario Bermúdez y Catherine Coury.

Además, del 25 al 27 de febrero, se desarrollará el Marcat Dance Workshop Lanzarote, un taller dirigido por Catherine Coury y Mario Bermúdez. El encuentro combinará técnica de movimiento, repertorio de la compañía y trabajo con el lenguaje Gaga, basado en la escucha interna y la expresión corporal libre.

Exposiciones

Cristóbal Tabares exhibe La vida imita al arte en el MIAC hasta el 29 de marzo; Marco Alom presenta Una luz negra en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz hasta el 7 de marzo; La Casa Amarilla acoge Fotoperiodismo: una visión colectiva de Lanzarote hasta marzo; la Casa Grande en Arrecife muestra Fiquinineo – Peña de las Cucharas y Navegando por la memoria de Marcial Cabrera; y el Monumento al Campesino alberga Juan Brito y la Princesa Ico: un viaje mitológico.

Noticias relacionadas

Para más información sobre los espectáculos, exposiciones y actividades organizadas por el Cabildo de Lanzarote, así como para la adquisición de entradas, se puede consultar la web del Área de Cultura: www.culturalanzarote.com