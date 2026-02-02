Yaiza, entre crónica negra y tango

El programa cultural del municipio de Yaiza emprende vuelo este año a través de un atractivo periplo por las letras y la música que incluye cuatro escalas literarias, todas ellas referidas a presentaciones de títulos de narrativa y poesía por sus autores, y dos paradas melódicas de canto, interpretación y baile. Vecinas, vecinos de Yaiza y el pueblo lanzaroteño pueden consultar la información detallada en la Agenda municipal publicada en www.yaiza.es.

Los escritores Miguel Aguerralde, Ignacio Romero, Víctor Bello y Jesús Giráldez visitan el sur de Lanzarote espoleados por obras recién publicadas que desean compartir y promocionar entre el público amante de las letras. Solo la primera semana de febrero, Yaiza acoge la presentación de tres novelas y un poemario.

El escritor e historiador Víctor Bello abre el calendario literario el miércoles 4 de febrero (19.30 horas), en la Casa de la Cultura de Yaiza, con Crímenes permanentes. Bello desliza que las páginas de su novela son una reflexión sobre la identidad a partir de la historia de un inspector que es destinado a la isla de Lanzarote para investigar un crimen.

Víctor Bello, en la presentación de su libro en Tías. | LP / DLP

Un día después, el jueves 5, en la misma Casa de la Cultura, Nacho Romero, comparte A merced del alisio (20.00 horas). La poesía crítica, emocional y paisajística es una de sus grandes señas de identidad y todo está dispuesto para conocer cuál es la pretensión del autor con este nuevo sumario de versos y estrofas.

El sábado 7 de febrero, llega el Emperador del Sáhara, cuya historia se puede empezar a descubrir guiados por el autor Jesús Giráldez, que mantendrá un diálogo abierto en la Casa de la Cultura (12.00 horas) con el periodista José María de Páiz. Se sabe, de momento, que se trata de una aventura de realidad y ficción que alude a un multimillonario francés que en 1903 tuvo la osadía de autoproclamarse emperador del desierto. Y el escritor Miguel Aguerralde cierra el ciclo literario de febrero con la presentación de la novela negra El Hotel de los Juguetes Rotos, el sábado 21, a las 12.00 horas, en la Biblioteca de Playa Blanca, justo el Día de las Letras Canarias. Se trata de una novela criminal llena de intriga y suspense que hará las delicias de los amantes de las emociones fuertes, un thriller policiaco de alta tensión en el que nada resulta ser lo que parece.

La primera cita musical llega el sábado 7 de febrero, y será con la cultura de las dos orillas del Río de la Plata. Ensamble Tango Lanzarote se despliega a partir de las 18.30 horas, en la Casa de la Cultura, a ritmo de tango, vals y milongas, interpretados por un quinteto internacional que nos transportará a Uruguay y Argentina.

La música también pide paso a través de la propuesta de Araceli y Fran con su recital Notas al Viento, el viernes 13 de febrero, a las 20.00 horas, en la Casa de la Cultura. Los artistas prometen una velada íntima y de muchas emociones, en una atmósfera casi confesional, donde el repertorio es tan protagonista como los silencios.

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, y el concejal de Cultura, César Rijo, animan a la ciudadanía, tanto a la local como a la del resto de la Isla, a participar de la oferta sureña, recordando además que en la Agenda municipal también aparece el programa de talleres de Educar en Familia que propone cuatro jornadas hasta el mes de mayo.