Alejandro Ramírez atribuye su dimisión a recorte de personal y no piensa en una moción censura en Teguise

El concejal de Teguise, Alejandro Ramírez, ha manifestado este martes que su renuncia al cargo como edil de Deportes y Participación Ciudadana se debe a "la decisión de restar personal al departamento de Deportes".

"Desde 2023 [año en el que se presentó a las elecciones municipales en las listas del PP] he recibido baches y problemas", ha asegurado, "lamento decir que la prioridad de algunos grupos políticos no es trabajar por el bien de Teguise, sino entrar en el trabajo de otros departamentos, que su ego y sus complejos al final hacen de esta gestión por lo que estoy aquí ahora. Teguise no se merece eso".

Ramírez abandona el PP y se marcha al Grupo mixto, porque con la gestión que ha llevado, y el sacrificio que ha tenido, no piensa salir "por la puerta de atrás", según ha dicho.

Grupo de gobierno en minoría

Con su salida, deja en minoría al grupo de gobierno formado por CC y PP, pero no está pensando en una moción de censura y nadie se lo ha planteado.

Para Ramírez, "el problema ha sido la forma de contrarrestar nuestro trabajo, apreciado por los deportistas y los clubes, que me lo han hecho constar".

Alejandro Ramírez, este martes, durante la rueda de prensa que ofreció en un hotel de Costa Teguise / Adriel Perdomo/Efe

Pero "sólo he recibido zancadillas y problemas", algo que ha sucedido "en líneas generales", ha asegurado.

Asimismo, ha pedido disculpas "a los vecinos y al pueblo de Teguise, a los clubes y a los deportistas porque la política les debe dar más y la política debe respetar más".

"Marcos Bergaz, todo un caballero"

Afirma que todos sus compañeros del grupo de gobierno tenían conocimiento desde el viernes de su intención y que también llamó a los grupos del la oposición e incluso se ha sentado con Marcos Bergaz, el portavoz del PSOE "que ha sido todo un caballero" pero no le propuso ninguna moción de censura.

"Están informados todos desde el minuto uno de todos los pasos que he hecho, de todos los trámites, de todas las demandas, tanto por escrito como verbalmente", ha señalado sobre sus compañeros de partido.

No ha querido responder si se sentía defraudado por su partido, y ha dicho que la presidenta insular del PP, Astrid Pérez, le había enviado un mensaje de voz y dijo que siente que "lo ha dado todo". Afirmó que ha sido leal al PP, aunque no es afiliado.

"No he venido a rompar un pacto"

"A fecha de hoy yo no estoy pensando en una moción de censura", pero no puedo "poner la soga al cuello a todo el equipo humano que está trabajando en el departamento de deportes", ha dicho Ramírez.

"Yo no he venido aquí a romper un pacto, yo estoy aquí reclamando lo que en derecho refiere al departamento, al área de Deportes, que estoy en contra de lo que se va a presentar en la próxima moción que presenta el organigrama del equipo humano del Ayuntamiento de Teguise"