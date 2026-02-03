Arrecife sanciona con 30.000 euros y ordena la clausura de dos locales por operar sin licencia municipal

El pleno del Ayuntamiento de Arrecife aprobó la imposición de 30.000 euros en sanciones económicas y la clausura de dos locales que desarrollaban su actividad sin contar con las correspondientes licencias municipales, también conocidas como títulos habilitantes.

La decisión de multar con 15.000 euros a cada sancionado fue adoptada en la sesión plenaria celebrada el pasado viernes y afecta a dos establecimientos ubicados en distintos puntos de la capital lanzaroteña.

Dos locales sancionados por actividades sin autorización

Según la información municipal, uno de los establecimientos clausurados funcionaba como taller de mecánica de vehículos en el barrio de Titerroy, concretamente en el número 11 de la calle Gaida. El segundo local, situado en la calle Juan Negrín, número 91 (La Vega), desarrollaba una actividad más diversa, que incluía la venta de artículos deportivos de carácter militar y armas, así como la organización de eventos comerciales, entre ellos clases de salsa y bachata.

Ambos titulares han sido sancionados con 15.001 euros cada uno, al considerarse que ejercían actividades clasificadas sin disponer de la autorización exigida por la normativa vigente.

Investigación policial y tramitación de los expedientes

La Policía Local de Arrecife llevó a cabo labores de seguimiento e investigación que permitieron constatar que las actividades se realizaban sin las licencias municipales preceptivas. Estos informes sirvieron de base para la apertura de los expedientes sancionadores, que finalmente fueron elevados al pleno municipal.

Durante la sesión, el concejal responsable del Área de Infracciones y Sanciones expuso los detalles de ambos casos, subrayando la ausencia de autorizaciones administrativas y los incumplimientos detectados. Los expedientes se tramitaron conforme a la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras Medidas Administrativas Complementarias, una norma autonómica que regula este tipo de actividades en Canarias.

Infracciones muy graves según la normativa autonómica

El instructor de los procedimientos acreditó que, en ambos casos, los responsables incurrieron en una infracción muy grave, la tipificación más elevada contemplada en la ley. Esta calificación se debe, entre otros aspectos, a la naturaleza de las actividades desarrolladas y a la falta de los controles administrativos necesarios para garantizar la seguridad, la legalidad y el cumplimiento de las normas.

En el caso del local de la calle Juan Negrín, el expediente recoge además antecedentes relevantes. Hace aproximadamente un año, la Policía Local detectó la existencia de casetas de campaña ofertadas como alojamiento turístico en ese mismo espacio. Esta situación fue comunicada a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, que inició entonces un procedimiento sancionador por posibles infracciones de la legislación turística.

Venta de armas sin autorización estatal

El nuevo expediente aprobado ahora incorpora también un informe de la Guardia Civil, en el que se acredita que el establecimiento carecía de la autorización del Ministerio del Interior necesaria para la venta de armas. Este requisito es obligatorio en todo el territorio nacional y su incumplimiento agrava la responsabilidad administrativa del titular.

Control municipal y cumplimiento de la legalidad

Con estas resoluciones, el Ayuntamiento de Arrecife refuerza su política de control de actividades económicas y de cumplimiento de la normativa municipal y autonómica. Desde el consistorio se recuerda que cualquier actividad comercial, industrial o de servicios debe contar previamente con las licencias correspondientes antes de iniciar su funcionamiento.