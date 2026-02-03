El Cabildo de Lanzarote premia al alumnado participante en la campaña ‘Navidad Reciclada 2025’

El Cabildo de Lanzarote ha hecho entrega de los premios correspondientes a la Campaña Navidad Reciclada 2025, una iniciativa educativa centrada en la sensibilización ambiental y la economía circular, dirigida al alumnado de distintos niveles educativos de la isla. El acto se celebró este lunes en el Salón de Plenos de la institución insular y reunió a representantes institucionales, centros educativos y entidades colaboradoras.

La campaña ha sido impulsada por el Área de Residuos del Cabildo, que dirige el consejero Domingo Cejas, a través del programa Lanzarote Recicla, y se ha desarrollado en colaboración con la empresa concesionaria del servicio de recogida y tratamiento de residuos, Urbaser.

Reconocimiento al compromiso educativo y ambiental

Durante el acto se reconoció el trabajo de los tres centros educativos ganadores, uno por cada categoría establecida según el nivel formativo. Cada colectivo premiado recibió un cheque simbólico de 1.000 euros, destinado a la adquisición de material educativo para el propio centro.

En esta edición participaron un total de doce centros educativos, lo que refleja el interés creciente de la comunidad escolar por este tipo de iniciativas vinculadas a la educación ambiental y la correcta gestión de los residuos.

Desde el Cabildo se destacó la importancia de haber recuperado esta campaña durante el actual mandato, subrayando su valor como herramienta pedagógica para fomentar hábitos sostenibles desde edades tempranas.

Educación ambiental como eje para una isla más sostenible

El consejero insular de Residuos, Domingo Cejas, puso en valor el papel de la educación como base para avanzar hacia un modelo de isla más respetuoso con el entorno. Según señaló, este tipo de acciones permiten que el alumnado comprenda que los residuos pueden tener una segunda vida, reduciendo así su impacto ambiental.

Además, destacó el efecto multiplicador de la iniciativa, ya que los conocimientos adquiridos en el aula se trasladan también a los hogares y al conjunto de la sociedad, reforzando los principios de la economía circular y la reducción de residuos.

Creatividad y reutilización en la decoración navideña

Bajo el lema ‘Navidad Reciclada: adornos con segunda vida’, la campaña invitó al alumnado a diseñar y elaborar adornos navideños utilizando materiales reutilizados y residuos, fomentando tanto la creatividad como la conciencia ecológica.

Los trabajos se desarrollaron a lo largo del primer tramo del curso escolar y fueron evaluados por un jurado que tuvo en cuenta criterios como la originalidad, el uso responsable de materiales reciclados, el mensaje ambiental transmitido y la calidad artística de las creaciones.

Desde Urbaser, su delegada en Lanzarote, Paula Álvarez, destacó el alto nivel de imaginación mostrado por los participantes y la importancia de promover prácticas que eviten que los adornos navideños se conviertan en residuos tras las fiestas.

Centros educativos premiados por categorías

La organización de la campaña contempló tres categorías diferenciadas, lo que permitió reconocer el trabajo del alumnado en función de su etapa educativa.

En la categoría de Educación Infantil y Primaria, el primer premio fue para el Colegio de Educación Especial (CEE) Nuestra Señora de los Volcanes, valorándose especialmente la implicación del alumnado más pequeño y el uso creativo de materiales reciclados.

Alumnos del Centro de Educación Especial Nuestra Señora de los Volcanes, premiados en el Concurso Navidad Reciclada del Cabildo de Lanzarote / La Provincia

En el apartado de Escuelas Rurales, el galardón recayó en el CEIP Muñique, cuyos trabajos destacaron por el trabajo cooperativo, la creatividad y el mensaje de concienciación ambiental.

Alumnos premiados en la Campaña Navidad Reciclada, del Colegio Muñique / La Provincia

Por último, en la categoría de Educación Secundaria, el centro premiado fue el IES Tinajo, con proyectos que reflejaron una mayor complejidad técnica y una reflexión más profunda sobre la reutilización de residuos y la sostenibilidad.

Alumnos premiados en la Campaña Navidad Reciclada, del IES Tinajo. / La Provincia

Una iniciativa alineada con las políticas públicas de residuos

La campaña Navidad Reciclada se enmarca dentro de las políticas públicas de gestión sostenible de residuos impulsadas por el Cabildo y alineadas con las directrices del Gobierno de Canarias y la Unión Europea en materia de economía circular.