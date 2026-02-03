Denuncian tres semanas sin una ambulancia de soporte vital básico en Arrecife

La isla de Lanzarote atraviesa desde hace tres semanas una situación que preocupa a profesionales sanitarios y a la ciudadanía: Arrecife carece de una de sus unidades de Soporte Vital Básico (SVB) operativa durante 12 horas diarias, lo que ha supuesto un aumento de la presión asistencial sobre el resto de recursos de emergencias disponibles, ha denunciado este martes la Federación de Técnicos y Profesionales de la Sanidad (FTPS).

La ausencia de esta unidad en la capital lanzaroteña implica que otras ambulancias tengan que asumir un mayor número de servicios, con el consiguiente incremento de la carga de trabajo para los profesionales. Esta circunstancia afecta tanto a los tiempos de respuesta como a la organización interna del servicio, en un contexto ya marcado por la escasez de personal y medios.

Los trabajadores del sector advierten de que esta situación se prolonga sin que se haya ofrecido, hasta el momento, una solución efectiva para restablecer el servicio con normalidad.

Falta de convenio colectivo y conflicto laboral

A este problema se suma la inexistencia de un convenio colectivo, debido a la negativa de la patronal a firmar los acuerdos planteados por las organizaciones sindicales. Esta falta de entendimiento mantiene bloqueadas mejoras laborales que, según los representantes de los trabajadores, son necesarias para garantizar la estabilidad de las plantillas y la calidad del servicio.

Desde el ámbito sindical se señala que la precariedad laboral y la falta de recursos humanos están directamente relacionadas con las dificultades actuales del sistema de emergencias sanitarias en la isla.

Conocimiento institucional sin respuesta efectiva

La situación ha sido puesta en conocimiento tanto del Servicio de Urgencias Canario (SUC) como de la Gestión de los Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC). Sin embargo, según denuncian los profesionales, ninguna de estas entidades ha adoptado medidas suficientes para corregir el problema y reforzar las dotaciones.

La falta de personal, junto con recursos materiales considerados insuficientes, tiene —según advierten— consecuencias directas en la atención a la población, especialmente en un servicio tan sensible como el de las emergencias sanitarias.

Reivindicación de mejoras urgentes

Desde la Federación de Técnicos y Profesionales de la Sanidad en Lanzarote insisten en que la situación de las ambulancias de soporte vital básico “no es todo lo buena que debería”. La organización recuerda que ha denunciado en varias ocasiones las deficiencias del servicio y reclama un compromiso real con la sanidad pública, que pase por mejorar los recursos, respetar a los profesionales y garantizar unas condiciones adecuadas de trabajo.

En este sentido, subrayan que no se puede poner en riesgo la atención sanitaria y anuncian que continuarán reclamando los medios humanos y materiales necesarios para ofrecer una asistencia eficiente y de calidad a los usuarios.