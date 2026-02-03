La ONCE estrena en Arrecife una nueva sede accesible y sostenible para reforzar la atención social en las islas orientales

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) inaugurará mañana, miércoles 4 de febrero, una nueva sede en Arrecife, un espacio diseñado para mejorar la atención social, laboral y comunitaria que la entidad presta a las personas ciegas o con discapacidad visual grave en las islas más orientales de Canarias.

Desde esta nueva sede se coordinarán los servicios sociales especializados que la ONCE ofrece actualmente a 209 personas afiliadas en Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa. Además, el centro actúa como punto de referencia laboral para 93 trabajadores y trabajadoras, entre ellos 89 vendedores y vendedoras de las loterías sociales, seguras y responsables de la Organización.

La apertura de estas instalaciones responde a la necesidad de contar con un espacio adaptado a las demandas actuales de atención, acompañamiento y rehabilitación, reforzando la presencia de la ONCE en un territorio con características geográficas singulares.

Instalaciones adaptadas y funcionales

La nueva sede ha sido concebida como un espacio moderno, accesible y sostenible, pensado para facilitar tanto la atención individual como el desarrollo de actividades colectivas. El edificio dispone de despachos polivalentes, salas de reuniones, salón de actos y áreas administrativas, lo que permitirá organizar acciones formativas, encuentros grupales y programas de apoyo social.

Estas características permiten mejorar la calidad del servicio que reciben las personas usuarias y optimizar el trabajo de los profesionales que desarrollan su labor en la agencia.

Ubicación céntrica y accesible

El inmueble se encuentra situado en la calle Luis Fajardo Ferrer, nº 1, en una zona céntrica de Arrecife, lo que facilita el acceso tanto a personas afiliadas como a trabajadores y colaboradores. Esta ubicación estratégica refuerza el papel de la ONCE como agente social y comunitario en la capital lanzaroteña y en el conjunto de las islas orientales.

El acto de inauguración contará con la participación del director general de la ONCE, Ángel Sánchez, la consejera general Bárbara Palau, el presidente del Consejo Territorial y la totalidad de los miembros de este órgano, que celebrarán previamente su pleno en las nuevas instalaciones.

Asimismo, asistirán el delegado de la ONCE en Canarias, José Antonio López Mármol, y la directora de la Agencia de la ONCE en Arrecife, Vanesa Mendoza Luzardo, junto a otros responsables institucionales de la Organización.

Entre las autoridades invitadas se prevé la presencia del consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, Marci Acuña, el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arrecife, Roberto Herbón, y la concejala de Bienestar Social, Maite Corujo.

Con esta nueva sede, la ONCE reafirma su compromiso con la proximidad, la inclusión social y la igualdad de oportunidades, avanzando hacia un modelo de atención más adaptado a las necesidades reales de su comunidad afiliada.