Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Aemet CanariasPuntos limpios Las PalmasNipah CanariasSucesosPetróleo ruso en CanariasTrasplante de cara
instagramlinkedin

El Supremo juzgará el 12 de marzo al senador Pedro San Ginés (CC) por falso testimonio

La Fiscalía acusa al expresidente del Cabildo de Lanzarote de mentir en una denuncia sobre presuntas irregularidades en la contratación de una empresa de Antonio González, ya fallecido

El senador por la Comunidad Autónoma de Canarias Pedro San Ginés.

El senador por la Comunidad Autónoma de Canarias Pedro San Ginés. / Mariscal

EFE

Madrid

El Tribunal Supremo juzgará el próximo 12 de marzo al senador y expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés (Coalición Canaria), a quien la Fiscalía pide un año y medio de prisión por presuntos delitos de falso testimonio y/o acusación y denuncia falsa.

El procedimiento se inició por la denuncia de la familia del empresario Antonio González, ya fallecido, de la empresa Climafrical, que estuvo investigado por presuntas irregularidades en la contratación del Ente Público de Empresa Local (Centro de Artes, Cultura y Turismo), en un caso que luego terminó archivado.

San Ginés compareció en 2009 ante la Guardia Civil, pocas semanas después de acceder a la presidencia del Cabildo de Lanzarote, para denunciar esas presuntas irregularidades que afectaban al entonces consejero del PSOE, Carlos Espino, el denunciante del 'caso Unión', la mayor trama de corrupción juzgada hasta la fecha en Lanzarote.

Revocación del archivo de la causa

El Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife decretó en septiembre de 2022 la apertura de juicio oral y la Fiscalía llegó a pedir una condena de año y medio de prisión para San Ginés por considerar que faltó a la verdad en una causa criminal.

Cuando el Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife iba a celebrar el juicio, tuvo que elevarlo al Supremo por la condición de aforado del senador, que adquirió en julio de 2023, al nombrado para tal responsabilidad por el Parlamento de Canarias (senador autonómico).

Una vez en el Supremo, en abril de 2024, el instructor Vicente Magro decidió archivarlo, pero un año después la Sala de lo Penal anuló esta decisión al estimar los recursos de la Fiscalía y la acusación; y un mes después el magistrado ordenó su procesamiento.

San Ginés ve un "error" de la Fiscalía.

La Fiscalía pide un año y seis meses de prisión además de multa de 4.050 euros, mientras que la acusación particular lo eleva a tres a tres años de cárcel y 5.400 euros de multa.

Noticias relacionadas y más

El pasado septiembre, San Ginés dijo que encarará el juicio con "total tranquilidad" porque cree que quedará de manifiesto que el origen es un "error" de la Fiscalía.

TEMAS

  1. Un satélite europeo muestra cómo las lluvias tiñen de verde Lanzarote y Fuerteventura
  2. El padre del niño fallecido que limpiaba playas en Lanzarote: “Noe ha vuelto a ser un héroe y salvará vidas”
  3. La Justicia reconoce el máximo subsidio a una trabajadora de Lanzarote discriminada por razón de sexo
  4. Una fotógrafa canaria logra un premio internacional por una obra de 'lightpainting' creada en Lanzarote
  5. Alejandro Ramírez (PP) se pasa al Grupo Mixto en Teguise y deja en minoría al equipo de gobierno: '¡Viva la libertad, carajo!
  6. El transporte urbano de Arrecife estrenará en febrero cuatro guaguas eléctricas de gran capacidad
  7. Nueva imprudencia en las costas de Lanzarote: turistas hacen caso omiso de la prohibición de acceder a Los Charcones
  8. Arrecife avanza en la creación de su nuevo Teatro Municipal, eje de la futura programación cultural

Alejandro Ramírez atribuye su dimisión a recorte de personal y no piensa en una moción censura en Teguise

Alejandro Ramírez atribuye su dimisión a recorte de personal y no piensa en una moción censura en Teguise

El Supremo juzgará el 12 de marzo al senador Pedro San Ginés (CC) por falso testimonio

El Supremo juzgará el 12 de marzo al senador Pedro San Ginés (CC) por falso testimonio

Detenido en Arrecife un joven por provocar un incendio que puso en peligro la vida de dos personas

Detenido en Arrecife un joven por provocar un incendio que puso en peligro la vida de dos personas

Dos jóvenes detenidos en Arrecife por robos con violencia y agresiones en plena vía pública

Denuncian tres semanas sin una ambulancia de soporte vital básico en Arrecife

Denuncian tres semanas sin una ambulancia de soporte vital básico en Arrecife

Arrecife multa a un local con 15.000 euros por vender armas y dar clases de salsa y bachata sin permiso

Arrecife multa a un local con 15.000 euros por vender armas y dar clases de salsa y bachata sin permiso

El Cabildo de Lanzarote premia al alumnado participante en la campaña ‘Navidad Reciclada 2025’

El Cabildo de Lanzarote premia al alumnado participante en la campaña ‘Navidad Reciclada 2025’

Comienzan las obras del nuevo retén de emergencias en Tías para reforzar la seguridad en Lanzarote

Comienzan las obras del nuevo retén de emergencias en Tías para reforzar la seguridad en Lanzarote
Tracking Pixel Contents