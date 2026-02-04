El Cabildo de Lanzarote aprueba el presupuesto 2026 con casi 290 millones con vivienda y bienestar social como ejes prioritarios

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote ha aprobado el proyecto del Presupuesto General para el ejercicio 2026, unas cuentas que alcanzan los 221,1 millones de euros en su presupuesto inicial y que se elevan hasta los 289,7 millones de euros en el presupuesto consolidado, al incluir a los organismos autónomos dependientes de la institución insular. Se trata de un incremento del 5,72 % respecto al ejercicio anterior, según los datos presentados este miércoles.

Las cuentas nacen con el objetivo de dar respuesta a los principales retos sociales, económicos y territoriales de Lanzarote y La Graciosa, y continúan la línea presupuestaria iniciada en 2023, marcada por el control del gasto, el rigor técnico y el compromiso con la ejecución real de las inversiones.

Un presupuesto con enfoque social y visión a medio plazo

Desde el grupo de gobierno del Cabildo se destaca que el Presupuesto 2026 sitúa a las personas en el centro de la acción política, con una clara orientación hacia la mejora de la calidad de vida, el refuerzo de los servicios públicos y la protección del territorio. El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, subrayó que estas cuentas responden a demandas sociales prioritarias como la vivienda, la modernización del ciclo integral del agua, la mejora del transporte público y el impulso de políticas sociales y sociosanitarias.

En la misma línea, la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Contratación, María Jesús Tovar, defendió que el documento presupuestario se basa en una gestión económica prudente y realista, alejada de previsiones irreales y centrada en proyectos con viabilidad financiera y administrativa.

El consejero Armando Santana incidió en el carácter social del presupuesto, señalando que se trata de unas cuentas diseñadas para responder a las necesidades reales de la población de Lanzarote y La Graciosa.

La vivienda, eje prioritario del Presupuesto 2026

Uno de los capítulos que concentra mayor crecimiento es el de vivienda, en un contexto marcado por la crisis habitacional que afecta a Canarias y al conjunto del Estado. El Cabildo de Lanzarote multiplica de forma significativa los recursos destinados a esta área, pasando de 1,5 millones de euros en 2025 a más de 7 millones de euros en 2026, lo que supone un incremento cercano al 370 %.

Entre las principales actuaciones previstas figura una dotación inicial de un millón de euros para subvenciones al alquiler, en colaboración con el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), así como una partida adicional de 400.000 euros destinada a ayudas al alquiler para familias vulnerables en situación de desahucio.

El presidente y la vicepresidenta aseguran que se cumple con los ayuntamientos a través de los Planes de Cooperación Municipal con una partida económica de 6,3 millones de euros

Además, el presupuesto recoge una aportación del ICAVI de 5,53 millones de euros para la adquisición de 76 viviendas en Playa Blanca, que se incorporarán al parque público de alquiler asequible. A esta cantidad se sumarán otros 5,5 millones de euros procedentes del remanente, lo que eleva la inversión total en compra de vivienda hasta 11 millones de euros.

Bienestar Social y la “Isla de los Cuidados”

El área de Bienestar Social e Inclusión vuelve a ser uno de los pilares presupuestarios del Cabildo, con una asignación cercana a los 50 millones de euros. Estas partidas se enmarcan en la estrategia conocida como la “Isla de los Cuidados”, orientada a reforzar la atención social, la igualdad de oportunidades y la protección de los colectivos más vulnerables.

Entre las líneas de actuación destaca el refuerzo de los programas de prevención y promoción de la salud mental, especialmente dirigidos a la población joven, así como la consolidación de un enfoque transversal de la inclusión social en actividades culturales, deportivas y administrativas.

El presupuesto incluye 6 millones de euros destinados a menores y más de 1,7 millones de euros para la atención a víctimas de violencia de género, además del mantenimiento de programas terapéuticos en medio acuático.

Atención a mayores y dependencia

Las políticas dirigidas a las personas mayores se refuerzan a través del proyecto insular +VITAL, que amplía actuaciones relacionadas con la actividad física, la nutrición saludable, la socialización y la estimulación cognitiva.

En el ámbito de la Dependencia, el Cabildo mantiene los créditos necesarios para incrementar plazas y continuar con infraestructuras estratégicas, como la Residencia de Mayores de Tahíche, con una inversión cercana a los 16 millones de euros, y el Centro Integral de Cáritas en Altavista, al que se destinan 10 millones de euros.

Planes de Cooperación Municipal y cohesión territorial

El Presupuesto 2026 destina más de seis millones de euros a los Planes de Cooperación Municipal, cumpliendo el compromiso adquirido con los siete ayuntamientos de Lanzarote. En total, se distribuirán 6.392.552 euros de forma proporcional a la población de cada municipio.

“Este presupuesto pone a las personas en el centro de nuestra acción de gobierno: promueve el acceso a la vivienda pública, protege a quienes más lo necesitan, mejora servicios esenciales y apuesta por un futuro con más oportunidades para todos” Oswaldo Betancort — Presidente del Cabildo de Lanzarote

Esta herramienta permite financiar proyectos municipales estratégicos y refuerza la colaboración entre administraciones. En 2025, de forma excepcional, estos fondos se destinaron a la Residencia de Alto Requerimiento de Tahíche, una infraestructura sociosanitaria largamente demandada.

Infraestructuras y red viaria insular

La inversión en infraestructuras públicas y carreteras también aumenta de forma notable. El Área de Obras Públicas experimenta un crecimiento del 17,15 %, alcanzando los 15,2 millones de euros, entre los que se incluye un millón de euros para la carretera de Los Hervideros.

Estas actuaciones buscan mejorar la seguridad vial, la conectividad territorial y el acceso a servicios públicos.

El ciclo integral del agua, prioridad estratégica

La gestión del agua continúa siendo una de las grandes prioridades del Cabildo. El presupuesto del Consorcio del Agua de Lanzarote asciende a 6,18 millones de euros, un 4,2 % más que en 2025, destinados a mejorar el abastecimiento, reducir pérdidas, avanzar en depuración y modernizar infraestructuras.

A esta cifra se suman casi 20 millones de euros comprometidos por otras administraciones, en una estrategia conjunta para garantizar un recurso básico en un territorio con limitaciones hídricas estructurales.

Impulso al sector primario y la pesca

El sector primario supera los 10 millones de euros de inversión, con un incremento del 7,31 % respecto a 2025. El presupuesto refuerza infraestructuras agrarias y el apoyo a la viña y al ganado insular. Además, el Cabildo ha destinado recientemente 200.000 euros para abaratar el agua agrícola y pesquera.

La pesca, considerada estratégica para la economía y la identidad insular, contará con 879.087 euros, garantizando la continuidad de las políticas de apoyo al sector.

Transporte, energía y comercio

El área de Transporte y Movilidad es una de las que más crece, con más de 12 millones de euros, lo que supone un incremento del 161 %. Destacan los 6,37 millones de euros adicionales para la bonificación del transporte, la mejora de infraestructuras y la ampliación de la red de paradas.

En Energía, la partida alcanza los 1,59 millones de euros, un 50 % más, incluyendo actuaciones como el soterramiento de la línea Playa Blanca–Mácher.

El área de Comercio supera el millón de euros, con un incremento del 13,94 %, e incluye una subvención de 125.000 euros para el fomento del consumo de pescado local.

Educación, Cultura, Juventud y Deportes

El Presupuesto 2026 destina 7,5 millones de euros a Educación, con un aumento del 8,38 %, orientado a becas, ayudas al transporte universitario y programas como Planéate.

“Tal y como hemos hecho en ejercicios anteriores, estos presupuestos son completamente reales y acordes a la realidad de ejecución que tenemos” María Jesús Tovar — Vicepresidenta del Cabildo de Lanzarote y consejera de Hacienda y Contratación

En Cultura, la inversión supera los 4,9 millones de euros, mientras que Juventud y Artesanía rondan los 2 millones. El área de Actividad Física y Deportes alcanza los 5,8 millones de euros, con especial atención a subvenciones y programas de promoción deportiva.

Empleo y desarrollo económico

El área de Empleo cuenta con 3,65 millones de euros, un 2,27 % más, consolidando programas de autoempleo, apoyo empresarial y mejora de la empleabilidad mediante formación e innovación.

Seguridad y emergencias

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote dispone de un presupuesto cercano a los 9 millones de euros, con un incremento de 925.000 euros. Las prioridades incluyen el aumento de la plantilla de bomberos, la construcción del retén de Tías y la remodelación del helipuerto de La Graciosa.

Residuos, medio ambiente y ordenación del territorio

El área de Residuos alcanza los 11,98 millones de euros, destinados al Complejo Ambiental de Zonzamas y a nuevas infraestructuras de economía circular, como la planta de compostaje.

El presupuesto de Medio Ambiente asciende a 3,33 millones, mientras que la Reserva de la Biosfera se sitúa cerca del millón de euros. En Ordenación del Territorio, se destinan 1,4 millones para culminar planes urbanísticos pendientes.

Turismo y Centros de Arte, Cultura y Turismo

El organismo SPEL-Turismo Lanzarote duplica su presupuesto hasta los 5 millones de euros, apostando por un modelo turístico basado en la calidad, sostenibilidad y equilibrio territorial.

Por su parte, los Centros de Arte, Cultura y Turismo gestionarán un presupuesto de 50,9 millones de euros, con inversiones en mantenimiento, servicios culturales y el canon anual al Cabildo y a los ayuntamientos de Haría, Yaiza y Tinajo.