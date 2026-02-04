Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Canarian Hospitality anuncia la construcción de nuevo complejo turístico de lujo en Playa Blanca en Lanzarote

El nuevo resort, promovido por el Grupo Acosta Matos y otros inversores, ofrecerá 97 suites con acceso a piscina y un restaurante de alta gastronomía

Infografía del nuevo complejo turístico de lujo de Canarian Hospitality en Playa Blanca

Infografía del nuevo complejo turístico de lujo de Canarian Hospitality en Playa Blanca / CEDIDO POR CANARIAN HOSPITALITY

Europa Press

Arrecife

Canarian Hospitality ha anunciado el inicio de las obras de un nuevo complejo turístico de lujo, en concreto un resort de cinco estrellas, en una localización muy próxima a Marina Rubicón, en la zona de Playa Blanca (municipio de Yaiza), en el sur de la isla.

Así lo ha informado la compañía en un comunicado en el que agrega que se trata de su tercer proyecto de en la isla, puesto que ya gestiona MYND Yaiza y Radisson Blue Lanzarote, cuyo inicio de las obras se prevé para este febrero para estar operativo en la primavera de 2028.

De esta manera, el desarrollo, promovido y construido por el Grupo Acosta Matos --socio de Canarian Hospitality-- junto a un grupo de inversores canarios, consistirá en un resort de cinco estrellas compuesto por 97 suites de alta gama con un elevado nivel de exclusividad y privacidad.

Instalaciones del nuevo complejo de lujo en Playa Blanca

Todas las unidades contarán con acceso directo desde la propia unidad a un concepto swim-up, permitiendo la entrada directa a la piscina.

Además, el complejo dispondrá de un restaurante destinado al servicio de desayunos y aspira a incorporar un restaurante de alta gastronomía a la carta, abierto tanto a clientes alojados como a público externo.

También ofrecerá servicio de mayordomo para la atención personalizada en las suites y contará con altísimos estándares de acabados de lujo en todas sus instalaciones, alineados con las principales tendencias del turismo de lujo internacional.

"Una ubicación estratégica"

Al respecto, el CEO de Canarian Hospitality, Francisco Fernández, ha comentado que "la puesta en marcha de este proyecto refuerza nuestra apuesta por desarrollos singulares en ubicaciones estratégicas, capaces de generar valor a largo plazo tanto para el destino como para los inversores".

"Playa Blanca reúne las condiciones idóneas para un producto de alta gama que prioriza la calidad, la experiencia del huésped y la integración con el entorno", aseveró.

La gestión y operación del nuevo complejo se enmarcará previsiblemente dentro de la alianza estratégica entre Canarian Hospitality y Radisson Hotel Group, anunciada en la pasada edición de FITUR, mediante la cual la gestora se convierte en socio estratégico para el desarrollo de las marcas Radisson en Canarias y partner para nuevas aperturas en otras regiones del sur de Europa.

El Cabildo de Lanzarote aprueba el presupuesto 2026 con casi 290 millones con vivienda y bienestar social como ejes prioritarios

Canarian Hospitality anuncia la construcción de nuevo complejo turístico de lujo en Playa Blanca en Lanzarote

El Hospital Molina Orosa acerca el Universo a pacientes y visitantes con la exposición de astrofotografía del enfermero Manuel Verdugo

El PSOE reclama la continuidad del Hospital Insular de Lanzarote ante la falta de un proyecto claro

Teguise acogerá el 15 de febrero una jornada familiar para visibilizar el cáncer infantil

Del hospital en Lanzarote a soplar 42 velas: el cumpleaños más simbólico de Sara Carbonero

Lanzarote y La Graciosa eliminan las listas de espera para el reconocimiento de la discapacidad y cumplen los plazos legales

La ONCE estrena en Arrecife una nueva sede accesible y sostenible para reforzar la atención social en las islas orientales

