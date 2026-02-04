El Hospital Molina Orosa acerca el Universo a pacientes y visitantes con la exposición de astrofotografía del enfermero Manuel Verdugo

El Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, ha incorporado estos días una nueva propuesta cultural a sus instalaciones con la inauguración de una exposición de astrofotografías realizada por el enfermero Manuel Verdugo. La muestra, situada en el hall principal del centro hospitalario, invita a pacientes, acompañantes y profesionales a contemplar el cosmos a través de imágenes de gran valor artístico y científico.

Bajo el título Más allá de la noche. Retratos del infinito, la exposición reúne un total de 25 imágenes astronómicas que muestran planetas, la Luna, galaxias y nebulosas del Universo. Todas las fotografías han sido captadas por el propio autor desde su observatorio personal, utilizando telescopios y cámaras de alta precisión diseñados para registrar la débil luz procedente del espacio profundo.

Las imágenes permiten observar detalles del Universo que no son perceptibles a simple vista. A través de la técnica de la astrofotografía, la información científica se transforma en composiciones visuales de gran impacto, donde los colores representan distintos gases, energías y procesos físicos que tienen lugar en el cosmos. De este modo, la muestra establece un puente entre la divulgación científica y la expresión artística.

El enfermero Manuel Verdugo, junto aus fotografías en el hall del Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa / La Provincia

Un profesional sanitario con vocación científica

Manuel Verdugo cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito sanitario. Desarrolla su labor en la Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote desde hace cerca de treinta y siete años y actualmente ejerce como enfermero de enlace en el Centro de Salud de San Bartolomé. Paralelamente a su carrera profesional, ha mantenido desde joven una estrecha relación con la astronomía y la fotografía.

Este interés le llevó primero a instalar un telescopio profesional en su domicilio y, más adelante, a construir su propio observatorio, equipado específicamente para la captura de imágenes astronómicas. Según explica el autor, cada fotografía es el resultado de un proceso largo que requiere paciencia, exactitud técnica y muchas horas de observación.

Humanizar los espacios sanitarios a través de la cultura

La exposición forma parte de una línea de iniciativas impulsadas por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, de la que depende el hospital, con el objetivo de hacer más acogedores los espacios sanitarios y mejorar la experiencia de las personas usuarias del sistema público de salud

Además, estas propuestas buscan apoyar y visibilizar las inquietudes creativas de los profesionales sanitarios, fomentando su desarrollo personal más allá del ámbito asistencial. En este caso, la muestra no se limitará al Hospital Molina Orosa, ya que está previsto que la colección recorra también varios centros de salud de Atención Primaria de la isla.

El valor de la divulgación científica en entornos cotidianos

La presencia de este tipo de exposiciones en espacios públicos contribuye a acercar la ciencia y el conocimiento del Universo a la ciudadanía en contextos cotidianos. Organismos como el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) destacan la importancia de la divulgación para despertar el interés por la astronomía y fomentar la cultura científica

Con esta iniciativa, el Hospital Molina Orosa refuerza su papel no solo como centro asistencial, sino también como espacio abierto a la cultura, el arte y la divulgación, integrando nuevas miradas que enriquecen el entorno sanitario y lo hacen más humano y cercano.