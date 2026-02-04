El PP asegura que Alejandro Ramírez vuelve al grupo de gobierno de Teguise 48 horas después de presentar su dimisión

Una dimisión de ida y vuelta y con una duración de 48 horas. El exconcejal de Deportes y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Teguise, Alejandro Ramírez, perteneciente al Grupo Popular, ha regresado este miércoles al equipo de gobierno (formado por CC, PP y el exdil de Vox) después de registrar su dimisión en el Consistorio el pasado lunes, 2 de febrero, y anunciar que se incorporaba al Grupo Mixto.

Ramírez, quien justificó ayer que su renuncia estuvo motivada por la reducción de personal en el departamento de Deportes, ha reconsiderado su decisión y ha asistido este miércoles junto a sus compañeros del PP y resto de ediles de la institución, al pleno ordinario municipal celebrado en Caleta del Sebo, en La Graciosa, isla que depende administrativamente de Teguise.

La concejala Turismo y Playas, Urbanismo y Oficina Técnica de Teguise, la popular Rita Hernández Callero, ha confirmado que Ramírez ha rectificado su decisión, pero, al menos hasta el mediodía de hoy, no la había registrado en el Consistorio.

El movimiento de Ramírez el pasado lunes dejó al actual grupo de gobierno municipal, liderado por la alcaldesa, la nacionalista Olivia Duque, en situación de minoría.

Motivos de la renuncia y críticas a la reducción de personal

Ramírez explicó que desde su incorporación a la política municipal en 2023, cuando concurrió a las elecciones locales en las listas del PP, ha tenido que afrontar “baches y problemas” de forma continuada, según las declaraciones recogidas por Efe. En su intervención, lamentó que, a su juicio, la prioridad de algunos grupos políticos no haya sido el interés general del municipio, sino interferir en el trabajo de otras áreas.

El entonces exconcejal de Deportes señaló que las decisiones adoptadas en relación con el organigrama del área de Deportes, y en concreto la intención de restar personal, han sido determinantes para dar este paso. Según afirmó, no está dispuesto a asumir medidas que, en su opinión, perjudican el funcionamiento del servicio y al equipo humano que lo sostiene.

La propuesta de nuevo organigrama de personal municipal estaba previsto que se llevara a pleno este miércoles. Sin embargo, en declaraciones a Cadena Ser Lanzarote, Rita Hernández aseguró que la iniciativa se quedaría hoy "sobre la mesa tras las aportaciones presentadas por el Partido Popular".

Salida del PP y pase al grupo mixto

Alejandro Ramírez justificó su abandono del Partido Popular asegurando que, tras el trabajo desarrollado y el sacrificio personal realizado, no estaba dispuesto a “salir por la puerta de atrás”. Aunque ha afirmado haber sido leal al PP, también aclaró que no es afiliado al partido.

El edil evitó pronunciarse abiertamente sobre una posible decepción con la formación, aunque confirmó haber recibido un mensaje de la presidenta insular del PP, Astrid Pérez, en el que, según sus palabras, se reconocía que “lo ha dado todo”.

Gobierno en minoría, sin plantear una moción de censura

La salida de Ramírez del grupo de gobierno dejó al Ayuntamiento de Teguise en minoría, aunque el propio concejal había descartado, al menos por el momento, impulsar o apoyar una moción de censura. Aseguró que nadie le ha planteado esa posibilidad y que no formaba parte de sus intenciones actuales.

En este contexto, Ramírez subrayó que su decisión no perseguía romper el pacto de gobierno, sino defender los recursos y el funcionamiento del área de Deportes, manifestando su oposición a la próxima propuesta de reorganización del personal municipal.

Reconocimiento al trabajo en el área de Deportes

El edil defendió la labor desarrollada al frente del área de Deportes, asegurando que ha sido valorada positivamente por clubes y deportistas, quienes, según afirmó, se lo han trasladado personalmente. No obstante, señaló haber recibido “zancadillas y problemas” de forma reiterada, una situación que considera generalizada dentro de la gestión municipal.

En su comparecencia, Ramírez pidió disculpas a los vecinos de Teguise, así como a los clubes y deportistas, lamentando que la política no siempre esté a la altura de las expectativas ciudadanas. A su juicio, las instituciones deben ofrecer más apoyo y respeto a quienes trabajan desde el ámbito social y deportivo.

Contactos con la oposición

Ramírez confirmó que todos sus compañeros del grupo de gobierno conocían desde el viernes su intención de renunciar. Asimismo, informó de que se puso en contacto con los grupos de la oposición y mantuvo una reunión con el portavoz del PSOE, Marcos Bergaz (partido que ganó las elecciones en 2023 en Teguise), a quien calificó como “todo un caballero”.

Según explicó, durante ese encuentro no se planteó ninguna moción de censura. El edil insistió en que todos los grupos han estado informados desde el inicio de sus pasos, trámites y demandas, tanto por escrito como de forma verbal.