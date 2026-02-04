El PSOE reclama la continuidad del Hospital Insular de Lanzarote ante la falta de un proyecto claro

Los cargos públicos del PSOE en Lanzarote se concentraron en la tarde del martes, 3 de febrero, frente al Hospital Insular, en Arrecife, para reclamar la permanencia de este centro sanitario y mostrar su rechazo a cualquier posible proceso de desmantelamiento progresivo. La movilización se produce en un contexto de preocupación por la falta de información oficial sobre el futuro del hospital y la continuidad de sus servicios.

Durante la concentración, la secretaria insular de Sanidad del PSOE de Lanzarote, Sabina Vizcaíno, subrayó el carácter colectivo de la protesta y el papel que ha desempeñado el Hospital Insular a lo largo de décadas dentro del sistema público de salud de la isla. Según explicó, no se trata de un recurso prescindible, sino de un centro que forma parte de la historia sanitaria de Lanzarote y de la red de cuidados públicos.

Vizcaíno recordó que el hospital cumple una función asistencial clave, especialmente en la atención a personas mayores, pacientes crónicos y servicios sociosanitarios, un ámbito cada vez más relevante en una población envejecida. En este sentido, defendió que su continuidad está vinculada a criterios de justicia social, dignidad y responsabilidad de las administraciones públicas.

Hospital Insular de Lanzarote. / La Provincia

Preocupación por la falta de planificación y transparencia

Desde el PSOE insular se advierte de que actualmente no existe un proyecto definido ni una planificación pública que garantice el mantenimiento del Hospital Insular y de los servicios que presta. Esta situación, según señalaron, genera inquietud entre los profesionales sanitarios, los pacientes y sus familias.

La ausencia de información sobre presupuestos, plazos o modelos de gestión ha sido uno de los principales motivos de la movilización. Para los representantes socialistas, la falta de explicaciones por parte de las administraciones competentes pone en riesgo el futuro del centro y alimenta la percepción de un posible vaciamiento progresivo de sus funciones.

El Hospital Insular dentro del sistema público de salud

El Hospital Insular de Lanzarote forma parte de la red sanitaria pública de Canarias, integrada en el Servicio Canario de la Salud, organismo dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Este tipo de centros desempeña un papel fundamental en la atención intermedia y sociosanitaria, complementando la labor de los hospitales generales.

Tal y como recogen organismos públicos y profesionales del sector, el refuerzo de la atención a la cronicidad y a las personas mayores es uno de los retos actuales del sistema sanitario. En este contexto, mantener infraestructuras específicas resulta clave para garantizar una atención adecuada y cercana

Llamamiento a la implicación ciudadana

La secretaria insular de Sanidad concluyó apelando a la implicación de la ciudadanía en la defensa del Hospital Insular, subrayando que se trata de una reivindicación que trasciende el ámbito político. Desde el PSOE se insiste en que el futuro del centro debe abordarse con planificación, diálogo y transparencia, evitando decisiones unilaterales o improvisadas.

La concentración frente al hospital se enmarca así en un debate más amplio sobre el modelo sanitario en Lanzarote y la necesidad de garantizar servicios públicos de calidad, accesibles y adaptados a las necesidades reales de la población.