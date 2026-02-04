Teguise acogerá el 15 de febrero una jornada familiar para visibilizar el cáncer infantil
La Fundación Canaria Pequeño Valiente impulsa el evento, que se celebrará en la Plaza de la Constitución con actividades para todas las edades, en apoyo a los niños con cáncer y sus familias
La Villa de Teguise se sumará el domingo 15 de febrero de 2026 a la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil con una jornada abierta a toda la ciudadanía. El encuentro se celebrará en la Plaza de la Constitución, en horario de 10:00 a 14:30 horas, y está impulsado por la Fundación Canaria Pequeño Valiente, entidad que acompaña a menores con cáncer y a sus familias en Canarias.
El objetivo principal de esta iniciativa es concienciar a la sociedad sobre la realidad del cáncer infantil, dar visibilidad a los niños y niñas que lo padecen y a su entorno familiar, y reforzar valores como la solidaridad, el apoyo mutuo y la esperanza. La propuesta está pensada para todos los públicos y busca crear un espacio de encuentro en el que la información y la convivencia vayan de la mano.
El Día Internacional del Cáncer Infantil, que se celebra cada 15 de febrero, es una fecha reconocida a nivel mundial para recordar la importancia del diagnóstico precoz, el acceso a tratamientos adecuados y el acompañamiento integral durante todo el proceso. Organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) subrayan la necesidad de mejorar la atención oncológica pediátrica y reducir las desigualdades en el acceso a los cuidados.
Actividades para disfrutar en familia
La programación arrancará a las 10:00 horas con la apertura del evento. Desde las 10:30 y hasta las 14:00 horas, los más pequeños podrán disfrutar de colchonetas, talleres infantiles y del espectáculo del Payaso Kikirikí, en un ambiente lúdico y participativo.
A las 11:30 horas está prevista la actuación de una parranda, que dará paso, a las 12:00 horas, a uno de los momentos más emotivos de la jornada: la lectura del manifiesto por parte de una niña vinculada a la Fundación. Posteriormente, a las 12:15 horas, el grupo Defecto Venturi ofrecerá una actuación musical en la plaza.
La mañana concluirá a las 14:00 horas con un sorteo de premios. Las rifas pueden adquirirse con antelación en la oficina de la Fundación Canaria Pequeño Valiente, situada en la calle Figueroa, 5, en Arrecife, o el mismo día del evento en el stand informativo.
Una cita abierta a toda la ciudadanía
Desde la organización se anima a la población de Lanzarote y visitantes a sumarse a esta cita solidaria y a acompañar a los menores con cáncer y a sus familias en una fecha tan significativa. Más información sobre la labor de la entidad puede consultarse en su web oficial: pequevaliente.com.
La jornada en Teguise se presenta como una oportunidad para informarse, compartir y mostrar apoyo desde la cercanía, reforzando el compromiso social con el cáncer infantil.
