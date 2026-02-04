Teguise acogerá el 15 de febrero una jornada familiar para visibilizar el cáncer infantil

La Villa de Teguise se sumará el domingo 15 de febrero de 2026 a la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil con una jornada abierta a toda la ciudadanía. El encuentro se celebrará en la Plaza de la Constitución, en horario de 10:00 a 14:30 horas, y está impulsado por la Fundación Canaria Pequeño Valiente, entidad que acompaña a menores con cáncer y a sus familias en Canarias.

El objetivo principal de esta iniciativa es concienciar a la sociedad sobre la realidad del cáncer infantil, dar visibilidad a los niños y niñas que lo padecen y a su entorno familiar, y reforzar valores como la solidaridad, el apoyo mutuo y la esperanza. La propuesta está pensada para todos los públicos y busca crear un espacio de encuentro en el que la información y la convivencia vayan de la mano.

El Día Internacional del Cáncer Infantil, que se celebra cada 15 de febrero, es una fecha reconocida a nivel mundial para recordar la importancia del diagnóstico precoz, el acceso a tratamientos adecuados y el acompañamiento integral durante todo el proceso. Organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) subrayan la necesidad de mejorar la atención oncológica pediátrica y reducir las desigualdades en el acceso a los cuidados.

Actividades para disfrutar en familia

La programación arrancará a las 10:00 horas con la apertura del evento. Desde las 10:30 y hasta las 14:00 horas, los más pequeños podrán disfrutar de colchonetas, talleres infantiles y del espectáculo del Payaso Kikirikí, en un ambiente lúdico y participativo.

A las 11:30 horas está prevista la actuación de una parranda, que dará paso, a las 12:00 horas, a uno de los momentos más emotivos de la jornada: la lectura del manifiesto por parte de una niña vinculada a la Fundación. Posteriormente, a las 12:15 horas, el grupo Defecto Venturi ofrecerá una actuación musical en la plaza.

Cartel de los actos de Pequeño Valiente por el Día del Cáncer Infantil en Teguise / La Provincia

La mañana concluirá a las 14:00 horas con un sorteo de premios. Las rifas pueden adquirirse con antelación en la oficina de la Fundación Canaria Pequeño Valiente, situada en la calle Figueroa, 5, en Arrecife, o el mismo día del evento en el stand informativo.

Una cita abierta a toda la ciudadanía

Desde la organización se anima a la población de Lanzarote y visitantes a sumarse a esta cita solidaria y a acompañar a los menores con cáncer y a sus familias en una fecha tan significativa. Más información sobre la labor de la entidad puede consultarse en su web oficial: pequevaliente.com.

La jornada en Teguise se presenta como una oportunidad para informarse, compartir y mostrar apoyo desde la cercanía, reforzando el compromiso social con el cáncer infantil.