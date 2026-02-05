Coalición Canaria defiende el traslado temporal del Hospital Insular como una mejora para la atención geriátrica en Lanzarote

Coalición Canaria (CC) ha salido al paso de la polémica generada en torno al traslado temporal del servicio del Hospital Insular de Lanzarote, asegurando que esta medida no perjudicará la atención geriátrica, sino que contribuirá a mejorarla. La formación nacionalista sostiene que el cambio de ubicación del servicio, incluido el Hospital de Día, responde a criterios técnicos y de seguridad, y que permitirá ofrecer una atención más eficiente y segura a las personas mayores de Lanzarote y La Graciosa.

Estas explicaciones se dieron a conocer durante una rueda de prensa celebrada este jueves en Arrecife, en la que participaron el secretario general de CC en Lanzarote y La Graciosa, Pedro San Ginés; el director del Área de Salud de Lanzarote, Erasmo García; y el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort.

Un traslado temporal para mejorar la atención sanitaria

Desde Coalición Canaria se insiste en que el cierre del edificio principal del Hospital Insular no implica el cierre del servicio geriátrico. Al contrario, todo el dispositivo asistencial se trasladará al Edificio Polivalente del Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, lo que permitirá, según explican, mejorar el acceso a urgencias, pruebas diagnósticas y especialidades médicas.

Pedro San Ginés subrayó que el traslado cuenta con la conformidad de la Gerencia sanitaria, de la dirección del Área de Salud de Lanzarote y del equipo directivo y multidisciplinar del Hospital Insular, además de la colaboración del Cabildo. También recalcó que esta decisión no afectará a la calidad de la formación geriátrica, reconocida por su nivel de excelencia, ni supondrá cambios negativos en las condiciones laborales del personal.

Informes técnicos y problemas estructurales

Uno de los argumentos centrales esgrimidos por CC se basa en la existencia de informes técnicos que alertan desde 2019 sobre el estado del edificio principal del Hospital Insular. Según San Ginés, dichos documentos ya señalaban defectos graves en varios aspectos clave de las instalaciones.

Entre los problemas detectados se incluyen deficiencias en las instalaciones eléctricas, carencias en los sistemas de protección contra incendios, fallos en las instalaciones térmicas y problemas estructurales en el inmueble. Estos informes, recordó, eran conocidos por anteriores responsables políticos y no fueron atendidos durante el mandato del denominado Pacto de las Flores, reprochan los nacionalistas.

El dirigente nacionalista hizo referencia a un escrito emitido en 2023 por el entonces gerente insular, designado durante la presidencia de Dolores Corujo, en el que se instaba a adoptar medidas “con carácter de extrema urgencia” para garantizar la seguridad de pacientes y trabajadores. No obstante, San Ginés quiso matizar que, pese al mal estado del edificio, no se llegó a una situación de alarma extrema, como ahora se niega desde algunos sectores políticos.

Seguridad de pacientes y profesionales

Desde CC se insiste en que la prioridad es no mantener la actividad sanitaria en un espacio que no ofrece todas las garantías de seguridad. “No cometeremos la imprudencia de seguir prestando atención en un edificio que presenta riesgos”, afirmó San Ginés, quien lamentó la falta de actuación de los anteriores gobiernos tanto en el ámbito autonómico como insular.

El objetivo del traslado, señalan, es proteger a los pacientes, especialmente a las personas mayores, y también a los profesionales sanitarios que trabajan en el centro. En este sentido, recalcan que la Residencia de Mayores del Hospital Insular, ubicada en un edificio anexo, no se cerrará y continuará funcionando con normalidad.

Inversión sanitaria en Lanzarote y La Graciosa

Durante la comparecencia, Coalición Canaria también puso el foco en la evolución de la inversión sanitaria en la isla. Según los datos aportados, entre 2019 y 2023 la inversión media anual para Lanzarote y La Graciosa fue de cuatro millones de euros, mientras que con los actuales gobiernos del Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo, y del Cabildo, bajo la presidencia de Oswaldo Betancort, esta cifra se ha incrementado progresivamente hasta alcanzar los 14 millones de euros anuales.

San Ginés defendió que este aumento presupuestario permitirá mejorar infraestructuras, servicios y gestión sanitaria, y criticó lo que calificó como intentos de generar “alarma social” por parte del PSOE y Nueva Canarias.

El papel del Cabildo de Lanzarote

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, expresó el compromiso de la corporación insular con la solución planteada. Según explicó, el Cabildo ha firmado un convenio que permitirá liberar recursos para que el Servicio Canario de Salud pueda ofrecer más consultas de geriatría en la isla.

Betancort defendió que el Cabildo ha querido formar parte activa de la solución y pidió “más respeto” a la ciudadanía de Lanzarote y La Graciosa. Además, criticó la gestión sanitaria durante la pasada legislatura y aseguró que, con el actual gobierno, “sí hay gestión y soluciones”.

Integración del Hospital Insular en el Servicio Canario de Salud

En el tramo final de la comparecencia, Pedro San Ginés recordó que Coalición Canaria impulsó en 2018 la integración del Hospital Insular en el Servicio Canario de Salud, un proceso que, según defendió, supuso un “salto a la modernidad” y permitió dotar al centro de recursos y equipamientos acordes a las necesidades del servicio.

Esta integración, afirmó, fue valorada positivamente por la propia plantilla y permitió dignificar la atención geriátrica tras años de funcionamiento al margen del sistema sanitario público autonómico.

Atención geriátrica en un entorno más seguro

Por su parte, el director del Área de Salud de Lanzarote, Erasmo García, recalcó que el traslado al Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa permitirá prestar la atención geriátrica en un entorno más seguro y mejor conectado con el resto de servicios sanitarios. Esto se traducirá, según explicó, en menos traslados, menos demoras y mayor seguridad clínica para los pacientes.

El debate sobre el futuro del Hospital Insular continúa abierto, pero desde Coalición Canaria se insiste en que el traslado temporal del servicio geriátrico responde a criterios técnicos, de seguridad y de mejora asistencial, con el objetivo de garantizar una atención adecuada a una población especialmente vulnerable como son las personas mayores.