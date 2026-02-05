Forbes reconoce en Lanzarote el liderazgo femenino con la primera Lista de Mujeres Influyentes de Canarias
El encuentro reunió a más de un centenar de mujeres referentes en el Castillo de San José, en Arrecife, para resaltar el papel del colectivo femenino en distintos ámbitos profesionales, sociales y culturales de las islas
La isla de Lanzarote fue el pasado miércoles el escenario de la presentación de la primera Lista de Mujeres Influyentes de Canarias, una iniciativa impulsada por Forbes Women que busca visibilizar el liderazgo femenino en el archipiélago. El encuentro reunió a más de un centenar de mujeres referentes en el Castillo de San José, en Arrecife, junto a cargos institucionales y representantes de la sociedad civil, en una velada dedicada a reconocer el talento y la capacidad transformadora de las mujeres canarias.
El acto se celebró como antesala del Forbes Canary Islands Economic Summit, que tiene lugar este jueves, y sirvió para poner el foco en el papel estratégico que desempeñan las mujeres en distintos ámbitos profesionales, sociales y culturales de las islas.
Un encuentro para visibilizar referentes femeninos
La presentación de la lista se desarrolló en un ambiente cercano, marcado por el intercambio de experiencias y la inspiración entre distintas generaciones de mujeres líderes. La periodista Marta Jaumandreu ejerció como maestra de ceremonias, conduciendo una velada en la que se combinaron la conversación, la reflexión y la música.
La parte cultural estuvo protagonizada por la artista canaria NIA, incluida también en esta primera Lista de Mujeres Influyentes de Canarias, quien aportó la nota musical de la noche. Su participación reforzó el vínculo entre cultura, identidad y proyección exterior de Canarias, uno de los mensajes transversales del encuentro.
El objetivo de la Lista de Mujeres Influyentes de Canarias
Durante su intervención, Vera Bercovitz, Head of Content de Forbes Women, explicó el sentido de esta iniciativa, destacando que la lista nace con la intención de dar visibilidad a mujeres que ya están influyendo de forma real en la sociedad canaria, desde sectores muy diversos. Según señaló, el objetivo es también generar referentes sólidos que sirvan de inspiración a las nuevas generaciones.
En la misma línea, el presidente del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo Betancort, subrayó la necesidad de seguir impulsando espacios de reconocimiento al talento femenino. En su intervención remarcó que el liderazgo de las mujeres es clave para el desarrollo presente y futuro de Canarias, tanto en el ámbito económico como social y cultural.
Impulso institucional y proyección de Canarias
El evento fue organizado por Forbes Women y contó con el impulso de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote, entidades que colaboran habitualmente en iniciativas vinculadas a la promoción cultural y al posicionamiento de la isla como espacio de reflexión y encuentro.
Esta presentación se enmarca en una doble cita que sitúa a Canarias en el centro del debate sobre liderazgo, talento y capacidad de innovación, reforzando su proyección a nivel nacional e internacional.
La presentación de esta primera lista supone un paso más en el reconocimiento público del papel de las mujeres en el desarrollo de Canarias, y abre un espacio de reflexión sobre la importancia de seguir avanzando en igualdad y visibilidad.
- Un satélite europeo muestra cómo las lluvias tiñen de verde Lanzarote y Fuerteventura
- Lanzarote y La Graciosa eliminan las listas de espera para el reconocimiento de la discapacidad y cumplen los plazos legales
- La Justicia reconoce el máximo subsidio a una trabajadora de Lanzarote discriminada por razón de sexo
- Una fotógrafa canaria logra un premio internacional por una obra de 'lightpainting' creada en Lanzarote
- Del hospital en Lanzarote a soplar 42 velas: el cumpleaños más simbólico de Sara Carbonero
- Alejandro Ramírez (PP) se pasa al Grupo Mixto en Teguise y deja en minoría al equipo de gobierno: '¡Viva la libertad, carajo!
- El Supremo juzgará el 12 de marzo al senador Pedro San Ginés (CC) por falso testimonio
- El PP asegura que Alejandro Ramírez vuelve al grupo de gobierno de Teguise 48 horas después de presentar su dimisión