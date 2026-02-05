Forbes reconoce en Lanzarote el liderazgo femenino con la primera Lista de Mujeres Influyentes de Canarias

La isla de Lanzarote fue el pasado miércoles el escenario de la presentación de la primera Lista de Mujeres Influyentes de Canarias, una iniciativa impulsada por Forbes Women que busca visibilizar el liderazgo femenino en el archipiélago. El encuentro reunió a más de un centenar de mujeres referentes en el Castillo de San José, en Arrecife, junto a cargos institucionales y representantes de la sociedad civil, en una velada dedicada a reconocer el talento y la capacidad transformadora de las mujeres canarias.

El acto se celebró como antesala del Forbes Canary Islands Economic Summit, que tiene lugar este jueves, y sirvió para poner el foco en el papel estratégico que desempeñan las mujeres en distintos ámbitos profesionales, sociales y culturales de las islas.

Un encuentro para visibilizar referentes femeninos

La presentación de la lista se desarrolló en un ambiente cercano, marcado por el intercambio de experiencias y la inspiración entre distintas generaciones de mujeres líderes. La periodista Marta Jaumandreu ejerció como maestra de ceremonias, conduciendo una velada en la que se combinaron la conversación, la reflexión y la música.

La parte cultural estuvo protagonizada por la artista canaria NIA, incluida también en esta primera Lista de Mujeres Influyentes de Canarias, quien aportó la nota musical de la noche. Su participación reforzó el vínculo entre cultura, identidad y proyección exterior de Canarias, uno de los mensajes transversales del encuentro.

Mujeres influentes de Canarias de la primera lista Forbes. / La Provincia

El objetivo de la Lista de Mujeres Influyentes de Canarias

Durante su intervención, Vera Bercovitz, Head of Content de Forbes Women, explicó el sentido de esta iniciativa, destacando que la lista nace con la intención de dar visibilidad a mujeres que ya están influyendo de forma real en la sociedad canaria, desde sectores muy diversos. Según señaló, el objetivo es también generar referentes sólidos que sirvan de inspiración a las nuevas generaciones.

En la misma línea, el presidente del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo Betancort, subrayó la necesidad de seguir impulsando espacios de reconocimiento al talento femenino. En su intervención remarcó que el liderazgo de las mujeres es clave para el desarrollo presente y futuro de Canarias, tanto en el ámbito económico como social y cultural.

Impulso institucional y proyección de Canarias

El evento fue organizado por Forbes Women y contó con el impulso de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote, entidades que colaboran habitualmente en iniciativas vinculadas a la promoción cultural y al posicionamiento de la isla como espacio de reflexión y encuentro.

Esta presentación se enmarca en una doble cita que sitúa a Canarias en el centro del debate sobre liderazgo, talento y capacidad de innovación, reforzando su proyección a nivel nacional e internacional.

La presentación de esta primera lista supone un paso más en el reconocimiento público del papel de las mujeres en el desarrollo de Canarias, y abre un espacio de reflexión sobre la importancia de seguir avanzando en igualdad y visibilidad.