Argana se consolida como eje industrial y comercial de Arrecife con un ambicioso plan de modernización urbana

El barrio de Argana, en Arrecife, se encuentra en un momento clave de su evolución urbana y económica. El pasado jueves, el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, visitó la zona junto al alcalde de la capital lanzaroteña, Yonathan de León, para conocer de primera mano la realidad de uno de los núcleos urbanos con mayor proyección de la isla.

La visita se enmarca en la estancia institucional de Domínguez en Lanzarote con motivo de la presentación del Plan de Respaldo al Autónomo, una iniciativa del Ejecutivo autonómico dirigida a reforzar el tejido productivo de Canarias. Aprovechando la ocasión, el Ayuntamiento de Arrecife trasladó al vicepresidente regional los planes municipales para renovar y modernizar el entorno urbano de Argana, un área que concentra una parte muy relevante de la actividad empresarial del municipio.

Argana, el barrio más poblado de Arrecife

Con cerca de 13.000 vecinos, Argana es el barrio con mayor población de Arrecife y uno de los espacios urbanos más dinámicos de Arrecife. Se divide principalmente en Argana Alta y Argana Baja, zonas que, además de su carácter residencial, albergan la mayor superficie industrial y comercial de la capital insular.

Durante el recorrido, el alcalde explicó que el Ayuntamiento ya ha adjudicado la redacción de los proyectos de planificación y modernización urbana de ambas áreas. Estos documentos definirán la reorganización de calles, servicios e infraestructuras con el objetivo de mejorar la imagen del barrio, facilitar la actividad económica y adaptar el espacio público a las necesidades actuales.

Según las previsiones municipales, los estudios técnicos deberán estar finalizados durante el primer cuatrimestre del año, lo que permitirá iniciar posteriormente los procesos de licitación por fases para ejecutar las obras.

Una zona clave para el desarrollo económico de Arrecife

Argana se ha convertido en un polo estratégico para la economía local, concentrando un elevado número de empresas que dan servicio no solo a Arrecife, sino al conjunto de la isla. En este entorno se localizan firmas vinculadas a sectores como alimentación, logística, automoción, construcción, suministros sanitarios, talleres, reparaciones, comercio mayorista y minorista, entre otros.

Desde el Ayuntamiento se subraya que este eje urbano dispone aún de suelo comercial e industrial, lo que abre la puerta a nuevas inversiones y a la implantación de más actividades económicas en los próximos años. La mejora del entorno urbano se considera clave para reforzar esta tendencia y atraer nuevas iniciativas empresariales.

Arrecife concentra más de un tercio de las empresas de Lanzarote

Los datos oficiales respaldan el peso económico de la capital. Según cifras de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social, Arrecife concentra el 37% de las empresas de Lanzarote, con una cifra cercana a las 2.000 firmas activas a finales de 2025.

El crecimiento se ha acelerado en los últimos meses. En octubre se contabilizaban 1.918 empresas, mientras que en noviembre de 2025 la cifra ascendía a 1.941, dentro de un total insular de 5.214 empresas. Una parte significativa de estas nuevas altas se ha producido precisamente en la zona de Argana, consolidando su papel como motor económico del municipio.

Colaboración entre administraciones

Durante el encuentro, Manuel Domínguez trasladó al alcalde la disposición de su departamento a seguir apoyando la modernización de los sectores productivos de Canarias, así como la mejora de los entornos donde desarrollan su actividad, con el objetivo de favorecer la creación de empleo y la competitividad empresarial.

Por su parte, Yonathan de León destacó la importancia de contar con la colaboración del Gobierno de Canarias para afrontar un proyecto de transformación urbana de gran envergadura, que impactará tanto en la calidad de vida de los vecinos como en la actividad económica de Arrecife.

Un barrio en plena transformación

La planificación urbana de Argana se presenta como una oportunidad para ordenar el crecimiento, mejorar la movilidad y reforzar la integración entre zonas residenciales y áreas industriales y comerciales. El objetivo municipal es avanzar hacia un barrio más funcional, moderno y adaptado a las necesidades de una ciudad que continúa atrayendo emprendedores y pequeñas y medianas empresas.

La evolución de Argana refleja, en definitiva, el momento de dinamismo que vive Arrecife, en un contexto de crecimiento empresarial y planificación urbana orientada al futuro.