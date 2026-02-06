Lanzarote avanza hacia la limitación de la pirotecnia ruidosa por su impacto en la salud y el bienestar animal

El Cabildo de Lanzarote ha dado un paso relevante hacia la limitación del uso de pirotecnia ruidosa en la isla. El Pleno insular aprobó una moción que sienta las bases para elaborar una regulación específica de ámbito insular, orientada a reducir los efectos negativos que este tipo de artificios provoca en la salud de las personas, el bienestar de los animales, la convivencia ciudadana y el entorno natural.

La iniciativa fue presentada por el consejero del Grupo Mixto, Armando Santana, y recibió el respaldo de todas las formaciones políticas con representación en el Pleno, salvo Vox, que votó en contra. El acuerdo se enmarca en una creciente sensibilidad social e institucional hacia los efectos del ruido impulsivo generado por petardos, cohetes, voladores y otros productos pirotécnicos.

Una regulación insular con enfoque preventivo

El acuerdo aprobado contempla el impulso de una normativa propia, coordinada con los ayuntamientos de la isla, que permita limitar o incluso prohibir la pirotecnia sonora en espacios públicos, excepto en aquellos espectáculos que cuenten con una autorización expresa.

El objetivo, según se expuso en el debate plenario, no es eliminar las celebraciones populares, sino adaptarlas a criterios actuales de salud pública, protección animal y sostenibilidad. Durante su intervención, Santana defendió que las administraciones deben responder a las evidencias científicas y sociales disponibles y promover modelos de fiesta más inclusivos. “No se trata de ir contra las tradiciones, sino de evolucionar”, señaló.

Impacto en la salud y en los colectivos vulnerables

La moción parte del reconocimiento de que la pirotecnia ruidosa tiene efectos demostrados sobre la salud, especialmente en personas vulnerables. Entre los colectivos más afectados se encuentran personas con trastornos del espectro autista, hipersensibilidad sensorial, menores, personas mayores o quienes padecen problemas de salud mental.

El ruido intenso y repentino puede generar episodios de ansiedad, estrés, desorientación y crisis, afectando de forma directa a la calidad de vida de estos grupos. En este sentido, el Cabildo considera necesario avanzar hacia un modelo de celebración que tenga en cuenta la diversidad de la población.

Bienestar animal y protección del medio ambiente

Otro de los ejes centrales de la iniciativa es el bienestar animal. La pirotecnia sonora provoca miedo, pánico y estrés extremo en animales domésticos y fauna silvestre, pudiendo ocasionar huidas, accidentes e incluso la muerte.

En territorios insulares como Lanzarote, con espacios naturales protegidos y una fauna especialmente sensible, estos efectos adquieren una dimensión mayor. El acuerdo aprobado subraya la necesidad de proteger el medio ambiente y minimizar prácticas que alteren de forma innecesaria los ecosistemas.

Alternativas a la pirotecnia tradicional

Entre las medidas recogidas en la parte resolutiva de la moción figura el fomento de alternativas a la pirotecnia ruidosa, como la pirotecnia silenciosa y otros formatos de carácter visual. Se mencionan expresamente opciones como espectáculos de luz, drones o láser, que permiten mantener el componente festivo sin generar impactos negativos asociados al ruido.

Asimismo, se promoverá la adaptación de las ordenanzas municipales para alinearlas con los criterios de la futura regulación insular y se aplicará el principio de ejemplaridad institucional, de modo que los eventos organizados o financiados por el propio Cabildo se celebren, con carácter general, sin pirotecnia sonora.

Marco legal y coordinación institucional

La iniciativa se apoya en un amplio marco normativo estatal y autonómico, que habilita a las administraciones públicas a limitar actividades generadoras de contaminación acústica. Entre estas normas se encuentran la Ley del Ruido, la legislación sobre bienestar animal y la Ley 7/2011, de actividades clasificadas y espectáculos públicos de Canarias.

Además, el Pleno acordó instar al Gobierno de Canarias a estudiar nuevas medidas normativas que refuercen la protección frente a la contaminación acústica derivada de la pirotecnia, especialmente en territorios insulares y espacios protegidos.

Con este acuerdo, el Cabildo de Lanzarote abre el camino hacia un debate insular sobre cómo celebrar sin generar daño, apostando por un equilibrio entre tradición, salud pública, respeto animal y convivencia ciudadana.