El traslado de Geriatría al nuevo Edificio Polivante del Hospital Molina Orosa está pendiente de concretar fecha

El nuevo Edificio Polivalente, promovido por el Servicio Canario de la Salud (SCS) y anexo al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa, se perfila como una infraestructura clave para reforzar la capacidad asistencial de la isla y mejorar la respuesta ante futuras crisis sanitarias. El gerente de los Servicios Sanitarios de Lanzarote, Pablo Eguia, ha visitado el inmueble este viernes y destacó su papel estratégico dentro del sistema sanitario insular.

Las instalaciones, cuyas obras de construcción están finalizadas al 95%, detalló Eguia, fueron concebidas inicialmente para destinarse a enfermedades emergentes, en el contexto de la pandemia por la COVID-19, aunque su diseño permite una utilización polivalente orientada tanto a la hospitalización como a la recuperación de actividad asistencial ordinaria.

Un proyecto nacido en el contexto de la pandemia

La redacción del proyecto y la ejecución de las obras se encargaron en agosto de 2021, acogidas al procedimiento de emergencia previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, debido a la situación sanitaria generada por la pandemia. La adjudicación se realizó por un importe de 14,9 millones de euros, con un plazo máximo de ejecución que finalizaba el 31 de marzo de 2022.

El contrato contemplaba la construcción y el equipamiento técnico básico de un edificio hospitalario con capacidad para 98 camas, levantado sobre una parcela aproximada de 5.000 metros cuadrados. El objetivo principal era evitar la saturación del hospital y de las áreas quirúrgicas, además de reforzar la capacidad de respuesta ante crisis sanitarias e infecciosas.

El Molina Orosa, según datos aportados este viernes por Eguia, tiene en la actualidad 251 camas para pacientes adultos y 25 para Pediatría.

Ocupación por interés público

Aunque el plazo inicial de ejecución finalizó en 2022, no fue hasta el 19 de diciembre de 2025 (tras casi cuatro años desde la finalización del plazo inicialmente previsto para la obra) cuando el Servicio Canario de la Salud procedió a la ocupación del Edificio Polivalente, por orden de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. La decisión se adoptó por razones de interés público, ante la necesidad de disponer de esta infraestructura para atender las demandas sanitarias de Lanzarote.

Edificio Polivalente del Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa / Adriel Perdomo/Efe

En la actualidad, la obra no se encuentra completamente finalizada, por lo que se están desarrollando actuaciones iniciales como labores de limpieza, desbloqueo de instalaciones, inventario del estado del edificio y evaluación técnica de las intervenciones necesarias para su puesta en marcha.

Desde la Consejería se subraya que la ocupación responde a la necesidad asistencial de la isla, y se enmarca dentro de las competencias del sistema público de salud.

El papel del Edificio Polivalente en la reorganización sanitaria

Uno de los objetivos fundamentales del Edificio Polivalente es acoger distintos servicios y consultas, entre ellos la atención a los pacientes del Hospital Insular (edificio con 75 años de funcionamiento), una vez se produzca su traslado, cuya fecha está todavía por concretar. Durante el periodo transitorio, el edificio acogerá la actividad de Geriatría, garantizando la continuidad asistencial mediante una distribución equilibrada y consensuada del espacio. El Hospital Insular cuenta en la actualidad con 60 camas, 30 de ellas destinadas a pacientes agudos y las 30 restantes a hospitalización de media y larga estancia.

Este traslado se concibe como una medida temporal, planificada y reversible, orientada a preservar la seguridad de los pacientes y la calidad clínica. Desde los Servicios Sanitarios se insiste en que no supone un cierre ni una despriorización de la atención geriátrica, sino una solución técnica y preventiva avalada por informes especializados.

Coalición Canaria de Lanzarote recordó ayer la existencia de informes sobre el estado del edificio principal del Hospital Insular, que ya en 2019 alertaban de defectos graves en varios aspectos clave de las instalaciones.

Entre los problemas detectados se incluyen deficiencias en las instalaciones eléctricas, carencias en los sistemas de protección contra incendios, fallos en las instalaciones térmicas y problemas estructurales en el inmueble.

Atención geriátrica: distribución y servicios

De forma concreta, el Edificio Polivalente albergará 52 camas de hospitalización geriátrica, que se ubicarán en la planta segunda del inmueble. Estas se distribuirán en:

26 camas de agudos , destinadas a pacientes con necesidades clínicas inmediatas.

, destinadas a pacientes con necesidades clínicas inmediatas. 26 camas de media estancia o recuperación funcional, orientadas a procesos de rehabilitación y mejora de la autonomía.

En la planta baja, se habilitarán espacios complementarios para la actividad ambulatoria geriátrica, como un gimnasio terapéutico y consultas específicas, que permitirán una atención integral a las personas mayores.

Edificio Polivalente del Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa / Adriel Perdomo / EFE

La propuesta operativa prevé trasladar a las nuevas instalaciones la actividad actualmente situada en el edificio principal del hospital, que incluye la Unidad de Agudos, la URFG, las salas de fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia, la atención geriátrica a domicilio, las consultas de Geriatría, Enfermería y Psicología, así como el Hospital de Día. La residencia anexa al Hospital Insular continuará funcionando en el mismo recinto donde se encuentra actualmente.

Distribución funcional del edificio

La planificación inicial del Edificio Polivalente contempla una organización por plantas que permitirá un uso flexible de los espacios:

Planta segunda

Hospitalización de Geriatría con 52 camas, divididas entre agudos y media estancia.

Planta primera

Unidad de Cuidados Intermedios (8 camas).

Unidad de Neumología (12 camas).

Unidad de Oncología y Hematología (24 camas).

Planta baja

Servicio de Geriatría : Hospital de Día, salas de fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia, atención geriátrica a domicilio y consultas de Geriatría, Enfermería y Psicología.

: Hospital de Día, salas de fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia, atención geriátrica a domicilio y consultas de Geriatría, Enfermería y Psicología. Área de Atención al Paciente .

. Consultas médicas de otras especialidades.

Plazos para la puesta en marcha definitiva

De manera paralela a la ocupación, los técnicos trabajan en un cronograma formal para la finalización y activación completa del edificio. De forma preliminar, se maneja una estimación de entre cinco y seis meses, siempre que no surjan imprevistos durante los trabajos pendientes.

Con esta infraestructura, el Servicio Canario de la Salud busca fortalecer el sistema sanitario de Lanzarote, dotándolo de mayor capacidad, versatilidad y resiliencia ante escenarios futuros, al tiempo que se garantiza una atención adecuada a una población cada vez más envejecida.