Febrero trae, además de Carnaval, música, exposiciones y tradición

El Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote presenta su programación cultural para febrero, una agenda marcada por la música en directo, el ambiente festivo del Carnaval y una oferta diversa de propuestas escénicas y expositivas.

Este mes, la isla vibra con grandes conciertos, espectáculos y encuentros con la creación contemporánea.

En El Almacén, el 27 de febrero, el baterista y compositor Takeo Takahashi lidera Melodías forjadas, un proyecto de jazz inspirado en las esculturas de Martín Chirino. Junto a Sergi Sirvent al piano y David Mengual al contrabajo, ofrecerán un diálogo entre música e imagen, improvisación y forma, evocando el espíritu libre y expresivo del artista canario.

Asimismo, también en El Almacén, se celebrará una nueva y esperada edición del Cabaret Canalla, los días 11 y 12 de febrero. Entre risas, música y sátira, esta afiebrada troupe de limpiadoras transforma la sala Buñuel en un festín carnavalesco lleno de improvisación, crítica y desparpajo.

La tradición también se celebra en el escenario del Teatro Víctor Fernández Gopar El Salinero el 13 de febrero, con Banderas del tiempo, una experiencia intensa y ritual que reactiva, desde la escena, la práctica viva de Los Buches. Música, cuerpo y comunidad se entrelazan en una propuesta que lleva el carnaval tradicional de Lanzarote al terreno del patrimonio inmaterial contemporáneo.

El 20 de febrero, El Almacén acoge Señoras y Señoras, un show pop feminista con Mariola Cubells y María Guerra que mezcla humor, anécdotas y crítica audiovisual. Basado en el libro Mejor que nunca, esta propuesta escénica celebra a las mujeres nacidas en los años sesenta del siglo pasado y reflexiona sobre cómo han transformado las estructuras impuestas y redefinido los conceptos de edad, maternidad y representación mediática.

Escena Lanzarote

El ciclo Escena Lanzarote ofrece una propuesta doble de la prestigiosa compañía Marcat Dance. El sábado 28 de febrero, el Auditorio de Jameos del Agua acoge Afines, una pieza de danza contemporánea creada e interpretada por Mario Bermúdez y Catherine Coury.

La obra propone una exploración física y emocional de la conexión entre dos cuerpos que se atraen y se rechazan, se olvidan y se redescubren, en un diálogo íntimo marcado por la intensidad escénica y la búsqueda creativa como única salida.

Además, del 25 al 27 de febrero, será el Marcat Dance Workshop Lanzarote, un taller dirigido por Catherine Coury y Mario Bermúdez. El encuentro combina técnica de movimiento, repertorio de la compañía y trabajo con el lenguaje Gaga, accesible a todos los niveles, basado en la escucha interna y la expresión corporal libre.

Noticias relacionadas

Cristóbal Tabares exhibe La vida imita al arte en el MIAC hasta el 29 de marzo; Marco Alom presenta Una luz negra en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz hasta el 7 de marzo; La Casa Amarilla acoge Fotoperiodismo: una visión colectiva de Lanzarote hasta marzo; la Casa Grande en Arrecife muestra Fiquinineo - Peña de las Cucharas y Navegando por la memoria de Marcial Cabrera; y el Monumento al Campesino alberga Juan Brito y la Princesa Ico: un viaje mitológico.