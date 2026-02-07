Marina Rubicón vuelve a situarse en el centro del windsurf olímpico mundial con los Lanzarote iQFOiL Games

Marina Rubicón vuelve a acoger desde este sábado una nueva edición de los Lanzarote iQFOiL Games, una de las citas de referencia del calendario internacional del windsurf olímpico. Del 6 al 11 de febrero, la isla canaria reúne a más de un centenar de regatistas de las clases masculina y femenina, con una amplia y destacada representación internacional.

La edición 2026 ha arrancado este sábado con una participación de 101 deportistas (61 hombres y 40 mujeres) procedentes de cerca de 30 países, combinando regatistas consolidados de la categoría Open con jóvenes talentos U23, en un formato que garantiza intensidad, velocidad y espectáculo en el agua desde la primera jornada.

Arranque de competición con slalom rápido y condiciones clásicas de Lanzarote.

La primera jornada de competición se ha disputado en condiciones exigentes pero de gran calidad, con viento del oeste-noroeste entre 8 y 12 nudos, rolando progresivamente a la derecha a lo largo de la tarde. El campo de regatas ha presentado una ola de alrededor de metro y medio y limpia, lo que ha permitido mangas rápidas y técnicas.

Hombres y mujeres han compartido un único campo de regatas. La flota masculina abrió la competición a las 14:00 hora local, completando tres pruebas consecutivas de slalom, antes de ceder el paso a una manga femenina y cerrar la jornada con una cuarta prueba. La flota femenina completó finalmente cuatro mangas, en unas condiciones cada vez más inestables a medida que avanzaba la tarde.

Tras esta primera jornada, el británico Finn Hawkins lidera la clasificación masculina provisional gracias a una victoria parcial y dos terceros puestos. Le siguen el italiano Federico Pilloni, segundo tras sumar dos triunfos, y el actual campeón del mundo, el británico Andy Brown, tercero con una victoria en su casillero.

En la flota femenina, la campeona del mundo Emma Wilson encabeza la general tras una sólida actuación con dos victorias parciales. Empatada a puntos se sitúa la israelí Tamar Steinberg, también con dos triunfos, mientras que su compatriota Sharon Kantor ocupa la tercera posición provisional.

Foco en la participación española

La flota española tiene un papel protagonista en esta edición, con varios nombres llamados a luchar por los puestos de cabeza. Para los regatistas españoles, competir en Lanzarote supone además hacerlo en un escenario bien conocido, con condiciones de viento y mar que suelen marcar diferencias y premian la regularidad, la lectura del campo y la toma de decisiones en el agua.

En la clase masculina, los componentes del equipo preolímpico español Nacho Baltasar (CN Sa Rapita) y Bernat Tomás (CN Arenal) afrontan la cita con el objetivo de medirse con algunos de los mejores windsurfistas del panorama internacional, aunque han arrancado tímidamente el campeonato: 16º y 47ª respectivamente.

En la flota femenina, Pilar Lamadrid y Andrea Torres (CN Arenal) lideran la representación nacional, aportando experiencia y proyección en un campo de regatas de máximo nivel. Andrea, con dos terceros de cuatro mangas, ha sido la mejor representante nacional de la jornada y ocupa la octava plaza provisional. Lamadrid en la octava plazas 14ª.

Marina Rubicón y Lanzarote, un referente para el iQFOiL internacional

Lanzarote y Marina Rubicón se han consolidado en los últimos años como uno de los escenarios clave para el desarrollo del iQFOiL a nivel internacional. Sus condiciones de viento constante, temperaturas suaves durante todo el año y un campo de regatas técnico han convertido a la isla en un destino habitual para entrenamientos y competiciones de alto nivel.

La celebración continuada de pruebas internacionales ha reforzado la vinculación entre la clase iQFOiL y Lanzarote, que se ha ganado el reconocimiento de deportistas, técnicos y equipos como un enclave ideal para el rendimiento y la preparación competitiva. Marina Rubicón, en particular, se ha posicionado como una base logística y deportiva de primer nivel dentro del circuito.

Noticias relacionadas

Este evento está organizado por Marina Rubicón y cuenta con el patrocinio de Turismo Lanzarote a través de su producto turístico deportivo "Lanzarote Sports Destination", el Cabildo de Lanzarote a través del Servicio Insular de Deportes, los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Yaiza; y la colaboración, entre otros, de la Federación Canaria de Vela, las federaciones de Vela Latina y DinghyCoach.