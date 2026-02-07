Sara Carbonero se sincera tras su operación de urgencia en Lanzarote: “El miedo ha dado paso a la gratitud”

Sara Carbonero ha vuelto a la vida. No como quien sale a la calle tras una gripe, sino como quien camina despacio, con respeto, después de haber visto el abismo de cerca. Cumplir años nunca fue tan significativo para ella. A sus 42, lo ha celebrado desde un lugar muy distinto: el de la gratitud más profunda.

Hace apenas unas semanas, la periodista fue intervenida de urgencia en Lanzarote. Ingresó con miedo, en silencio, y permaneció durante días ingresada en el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, donde su cuerpo y su ánimo se enfrentaron a una nueva batalla. Hoy, desde la serenidad de su casa en Madrid y rodeada de sus hijos, comparte lo que ha vivido sin dramatismos, pero sin esconder nada.

No ha querido maquillar lo ocurrido. En un carrusel de imágenes junto a sus hijos, Sara confiesa que este cumpleaños ha sido distinto a todos los anteriores. “Nunca me había sentido tan feliz por cumplir un año más”, escribe. Y no es una frase hecha. Es la voz de alguien que estuvo cerca de perder mucho.

“Cerré el 2025 con una lista cortita de deseos, pero la vida tenía otros planes. Ha sido duro. Todavía lo es. Aunque ya veo los rayitos de sol entre tanto nubarrón”, escribe con esa mezcla de poesía y verdad que la caracteriza.

Su operación, envuelta en discreción, la llevó a ese espacio en el que el tiempo se detiene. En sus palabras: “Hace apenas un mes entré a un quirófano llena de incertidumbre y entonces habría firmado poder estar como estoy hoy”. No explica qué pasó exactamente. No hace falta. Lo que importa es cómo se sintió, cómo lo vivió y cómo lo ha transformado.

Sara Carbonero / La Provincia

El miedo, transformado en calma

“Ya no duele”, dice. Y eso, en alguien que ha pasado por varias crisis de salud —recordemos que en 2019 fue operada de un tumor maligno en el ovario—, no es un simple parte médico. Es una declaración de victoria.

“El miedo ha dado paso a la gratitud, a la serenidad y a la calma”, escribe desde un lugar que solo se alcanza tras perder pie, tras entender que todo puede cambiar en un segundo.

Uno de los párrafos más emotivos de su texto está dedicado a quienes no la dejaron sola. “No sé cómo devolver tanto amor”, confiesa. Y esa deuda no es económica ni material. Es la deuda de saber que, incluso en el momento más oscuro, alguien sostenía su mano.

Nombra uno a uno a los pilares de su recuperación: su familia, su pareja Jota, su madre, su exmarido Iker Casillas, que se hizo cargo de sus hijos, y el personal sanitario del hospital. Pero no como una lista formal, sino con agradecimiento sincero: “A mi hermana y a Jota, mi chico, que no se separaron de mí ni un minuto. A Iker y a mi madre por cuidar y proteger lo que más quiero cuando yo no podía.”

Mención especial merecen Nuria y María, dos enfermeras que la acompañaron en las “noches imposibles”. Sin grandes aspavientos, Sara dibuja una imagen clara de lo que significa el cuidado humano cuando más se necesita.

Irene Carbonero, el humor que alivia

Su hermana Irene, madre también, no tardó en sumarse al tono emocional pero con un guiño que destensa: “A mí me lo puedes devolver quedándote una semanita con los niños, mientras me voy a una playita muy lejos ”, escribió. La respuesta se ha viralizado porque refleja algo esencial: incluso tras la enfermedad, hay espacio para reír, para seguir adelante, para bromear entre hermanas.

Raquel Perera, aliviada, se pronuncia sobre la mejoría de su íntima amiga Sara Carbonero / La Provincia

Carbonero lo deja claro: “No me gusta romantizar los problemas de salud. Ojalá nadie tuviese que pasar por ellos”. Su mensaje huye del victimismo y de los discursos vacíos de autoayuda. Pero también rescata el valor de saber quién está cuando todo tiembla.

La periodista ya había hablado antes de la fragilidad, pero en este mensaje hay algo diferente. Hay madurez, perspectiva, y, sobre todo, un compromiso con vivir con más conciencia, sin dar nada por sentado.