Emotivo homenaje en Lanzarote a Noe, el niño comprometido con la limpieza de playas y fallecido en un atropello

Lanzarote volvió a mostrar este domingo su lado más solidario y comprometido con el medio ambiente con un emotivo homenaje a Noe Ruckstuhl, el niño de 13 años que se ganó el cariño de vecinos y voluntarios por su participación activa en las limpiezas de playas y espacios naturales junto al colectivo Lanzarote Limpia.

El homenaje tuvo lugar en Playa Vicenta, en la costa de Guatiza, dentro del municipio de Teguise, enclave en el que el colectivo hizo la actividad ambiental de este mes de febrero. Durante la jornada, los voluntarios realizaron una retirada de residuos, manteniendo vivo el espíritu de compromiso que caracterizaba a Noe.

El acto incluyó un sencillo pero significativo recuerdo: flores blancas y una vela encendida, colocadas en su memoria. Los asistentes guardaron un momento de recogimiento que culminó con un aplauso colectivo, cargado de emoción y respeto, como muestra del impacto que dejó el joven en la comunidad.

Una historia marcada por el compromiso ambiental

Noe Ruckstuhl era conocido en Lanzarote por su implicación activa, a pesar de su corta edad, en las actividades de protección del litoral y del entorno natural. El joven falleció el pasado 21 de enero en Portugal, país en el que residía desde hacía poco más de un año junto a su familia. Su muerte se produjo tras no superar las graves secuelas de un atropello, ocurrido nueve días antes.

Desde Lanzarote Limpia han destacado en diversas ocasiones el ejemplo que representaba Noe, tanto por su entusiasmo como por su conciencia medioambiental, valores que continúan inspirando a otros voluntarios.

El valor de la educación ambiental y el voluntariado

El homenaje también sirvió para poner en valor la importancia de la educación ambiental desde edades tempranas y el papel de los colectivos ciudadanos en la conservación de los espacios naturales. Iniciativas como las de Lanzarote Limpia refuerzan la implicación social en la protección del territorio y fomentan una relación más respetuosa con el entorno.

Habrá ampliación.