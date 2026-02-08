La enóloga Amor López, galardonada por la Bodega Erupción

La enóloga canaria Amor López ha sido distinguida con el premio Isabel Mijares en la categoría de Nueva generación como promotora de la Bodega Erupción (DOP Lanzarote) fundada en mayo de 2021 en el pueblo de Tao, un proyecto emprendedor en el que conjuga el saber de más de medio siglo de producción artesanal familiar con una visión innovadora del sector para producir vinos únicos de autora.

A través de procesos de elaboración artesanal con viñedos propios de producción orgánica, Erupción elabora vinos de gran calidad premiados en diversos concursos y certámenes , entre ellos el Mondial des Vins Extrêmes que organiza el Centro de Investigación, Estudios, Protección, Coordinación y Valorización de la Viticultura de Montaña (Cervim), donde los vinos Milagro de Magmasía Colección 2022 y Luz de Obsidiana 2022, recibieron una gran medalla de oro en 2024, así como medalla de oro en la edición de año pasado para Chinija Salvaje 2024 y Milagro de Magmasía 2022.

Después de recoger esta distinción en el acto de entrega celebrado durante la celebración de Barcelona Wine Week, López señaló que «este premio es una enorme satisfacción y un reconocimiento al trabajo constante y al compromiso con una forma muy concreta de entender el vino. Lo valoro como un respaldo a un proyecto que nace desde el respeto al territorio y la identidad volcánica, pero también desde una mirada contemporánea y abierta al futuro».