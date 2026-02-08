“Luna, amor y un destino en movimiento”: la foto viral de una pareja en Lanzarote que conquistó las redes
El fotógrafo Juan Méndez logra capturar una imagen espontánea y mágica de una pareja, con un avión atravesando la luna, que se ha convertido en todo un fenómeno en redes sociales
Un instante fugaz, un clic preciso y una luna llena como testigo. Así podría resumirse la espectacular fotografía captada por el fotógrafo lanzaroteño Juan Méndez, que ha dado la vuelta a las redes sociales por su combinación perfecta entre romanticismo, belleza natural y un inesperado golpe de suerte: un avión cruzando la luna justo detrás de una pareja enamorada.
La imagen no surgió de una planificación meticulosa, sino como parte de una sesión fotográfica de pareja que Méndez estaba realizando en la isla de Lanzarote, uno de los destinos más fotogénicos de Canarias. La idea era captar momentos cotidianos con un toque creativo: la pareja jugando al tenis, sosteniendo globos en una escena que simulaba una pedida de mano, y otras situaciones íntimas que reflejaran su conexión.
Fue entonces cuando, sin previo aviso, un avión se coló en el encuadre, atravesando la luna llena que coronaba el cielo. El resultado: una imagen única y profundamente simbólica, que ya muchos han bautizado como “la foto del amor en movimiento”.
Una imagen perseguida durante años
Juan Méndez, con una sólida trayectoria como fotógrafo profesional en Canarias, confesó que llevaba años soñando con capturar un avión atravesando la luna. Sin embargo, nunca coincidía el momento perfecto: “Siempre que lo intentaba, el avión salía torcido, o demasiado lejos... y ahora, cuando no lo esperaba, me cuadró así. Fue brutal”.
