‘Banderas del tiempo’ lleva al escenario la memoria viva de Los Buches y del carnaval tradicional de Lanzarote

El Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero” acogerá este viernes 13 de febrero, a las 20:00 horas, el estreno de ‘Banderas del tiempo’, una propuesta escénica multidisciplinar de la Parranda Marinera de Buches que rinde homenaje al carnaval tradicional de Lanzarote y, en especial, a la figura de Los Buches, uno de los símbolos más emblemáticos del patrimonio cultural de la isla.

El espectáculo, que fue presentado esta semana en el Cabildo de Lanzarote, propone una relectura contemporánea del entrudo lanzaroteño, a través de música en directo, danza, acción ritual y narración escénica. La propuesta busca recuperar el vínculo entre la calle, el cuerpo y la fiesta popular, trasladando al teatro el imaginario festivo del carnaval histórico, reconocido con la Medalla de Oro de Canarias en 2023.

Un formato que conjuga modernidad y tradición

El consejero de la Reserva de la Biosfera, Samuel Martín, destacó que este montaje permite “vivir la esencia del carnaval en un espacio accesible y cercano”, integrando elementos del patrimonio cultural intangible en un lenguaje escénico actual. Por su parte, el director artístico, David Machado, subrayó que la obra pretende acercar al público “uno de los grandes tesoros patrimoniales de Canarias”, contando la historia de Los Buches desde sus orígenes ancestrales hasta su recuperación en los años 60 por un grupo de vecinos que revivió una tradición perdida durante décadas.

El consejero de Cultura, Jesús Machín Tavío, elogió el valor artístico de la propuesta y su capacidad para “poner en el centro una manifestación esencial del acervo cultural lanzaroteño, combinando talento local con una mirada contemporánea que respeta su esencia”.

Música original, instrumentos barrocos y artistas invitados

‘Banderas del tiempo’ incluye el estreno de dos piezas musicales inéditas, además de una selección de composiciones que exploran sonoridades poco habituales en el contexto del carnaval canario. Destaca la incorporación de instrumentos como la tiorba o la guitarra barroca, que aportan nuevas capas tímbricas al relato escénico.

El espectáculo abordará también episodios históricos relacionados con el origen del carnaval de Los Buches, incluyendo el contexto social que dio forma a esta expresión festiva. La representación contará con la participación de colectivos vinculados a la tradición, además de un elenco de músicos e intérpretes destacados del panorama cultural insular.

Entre ellos figuran nombres como Ernesto Alemán, Adrián Niz, Omar Pérez o Carmen García, junto a artistas invitados como Gabriel Cubas, Gustavo Navarro y Javier Ferrer.

La imagen gráfica del montaje ha sido desarrollada por la artista Lana Corujo, que ha creado un cartel inspirado en el universo visual de los años setenta, incorporando los colores, símbolos y estéticas asociadas al carnaval popular de Lanzarote.

‘Banderas del tiempo’ se representará este viernes 13 de febrero a las 20:00 horas en el Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”. Las entradas están disponibles al precio de 10 euros a través de la web oficial del Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote.