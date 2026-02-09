Especialistas en Neumología y Endocrinología atienden ya en Mala

La Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote pone en macha este mes en el consultorio de salud de Mala, en el municipio de Haría, consultas de distintas especialidades médicas en el consultorio local de Mala. El desarrollo de esta medida pretende acercar la atención especializada hospitalaria a la población lanzaroteña a su zona de residencia.

De hecho, especialistas de las unidades de Neumología y Endocrinología del Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa han comenzado a pasar consulta en este centro sanitario. Además, en consonancia con este proyecto, está previsto que el servicio de Ginecología inicie consultas en el centro de salud de Tías en las primeras semanas de este mes. Se trata de una iniciativa impulsada de forma conjunta por las direcciones médicas del hospital y de Atención Primaria, que se enmarca en la estrategia de mejora de la accesibilidad a la atención sanitaria especializada en la isla de Lanzarote.

Desde la Gerencia de Servicios Sanitarios y la Dirección del Área de Salud se subraya que las consultas que se desarrollan en el consultorio local de Mala están dirigidas a la población de toda la isla de Lanzarote, garantizando así un acceso equitativo a la atención especializada.Este proyecto, informan las autoridades sanitarias, viene a reforzar y ampliar la experiencia iniciada hace dos años por el servicio de Cardiología, que ya desarrolla consultas en distintos centros de salud de Lanzarote, así como las consultas de Dermatología, incorporadas recientemente a los centros de Primaria. En todos los casos, estas medidas han sido posibles gracias a la incorporación de nuevos facultativos en los servicios de Dermatología, Neumología y Endocrinología, lo que permite descentralizar parte de la atención que se presta en el hospital y ofrecer una respuesta más ágil a la población.

La puesta en marcha de este modelo asistencial ha supuesto ya una reducción significativa de los tiempos de espera, especialmente en el ámbito de la Cardiología, facilitando una evaluación y diagnóstico más tempranos de pacientes con posibles patologías cardíacas y contribuyendo a disminuir la presión asistencial sobre las urgencias hospitalarias.

El equipo directivo del Hospital Doctor José Molina Orosa y la Dirección de Atención Primaria valoran de forma muy positiva esta iniciativa, y destacan que, además de mejorar la accesibilidad y reducir los tiempos de espera, favorece una mayor coordinación entre los niveles asistenciales, mejora la comunicación entre los profesionales de los ámbitos de Hospitalaria y Primaria y refuerza la relación con los pacientes.